【这个7月到处榴情】寻找藏于山林里果园秘境

报导/彭可晶

摄影/董坤铭

蜒的山榴梿季节来槟城，就是要在闹市里和熙熙攘攘的游客们一起坐在车来车往的大马路边啖榴梿？这也太亏待自己了吧！来吧！跟随我们的脚步，开车绕过逶移蜿路，我们寻找的不是路边摊的榴梿，而是藏于山林里的热带果园秘境。

飘来榴梿之香 芬芳到嘴边……外表多刺内里柔软，吃多了火气滚滚来，却又有著让人无法抗拒它，那坏得让人不得不爱的魅力，榴梿，成了大马的国民之果，这期，让我们带大家窥探榴梿果农种植果王的秘诀，再走进榴梿山，体验和榴梿树比邻而眠的特殊经历。

“专程从香港、从中国搭飞机来槟城品尝甘香馥郁的榴梿……”近年，许多平面与电子媒体在七八月的新闻题材里，一定会加入类似的内容。大多数游客来到槟城，都涌往城里的路边摊大快朵颐，但有内行人带路，往岛上的后山探索，享受到的不止是刚从果园里捡拾上来的上好榴梿，还有无限的山风绿景。

多年前随著浮罗山背在地人的脚步，探访过隐在甘榜云顶山麓的《留连轩 Nature Fruit Farm Resort》，对那里的绿水青山清风明月念念不忘，还有民宿主人亲自设计，充满在地风情的独栋民宿更是一见钟情。

榴梿季节在望，临时起意就联络了《留连轩》的主人陈奕强，再次体验在漫山遍野的榴梿树旁大啖榴梿的乐趣。这天，我们开著导航系统，开车沿著山间小路行进，拐个弯进入崎岖的山间小径，一路行驶一路边担心是不是走错路，片刻终于看到《留连轩》的踪迹。

民宿主人陈奕强和太太庐赛玉（Jenny）在刚刚建好不久的《榴梿咖啡馆》给我们泡上一壶柠檬蝶豆花茶，笑著说：“这些年我们有增建了几栋独栋民宿哦！”夫妻俩是在地人，一整个山头约20英亩的地，几乎都是他们家族拥有，在十余年前浮罗山背仍是宁静小山镇时，他们就低调的开起民宿。

“一开始是招待亲人和好友，后来口耳相传，就接了一些客人。我们是今年才开始正式动起来，也开始有国外旅客入住与享受水果大餐。”地处在榴莲果园内，他们种了榴梿、凤梨、香蕉、木瓜、菠萝蜜、山竹、红毛丹等，喜欢热带水果的客人来到这里，简直就像是来到了一个随手摘食的天堂。

“我们这里最多就是老丛自然熟透的落果榴梿，其他如小红、坤宝红肉、D604、红虾、葫芦等榴梿也有，但我们最爱和客人分享的是我们的老丛榴梿，客人吃过后，都爱上了，还说这比名种榴梿更迷人呢。”民宿女主人Jenny笑著说。

来体验在果园内住宿的客人，从本地人到中国、香港、新加坡、印尼到欧洲都有。“客人最想体验的就是捡拾榴梿的乐趣。我们会告诉他们，大马的榴梿是自然熟透落果，而不是徒手从树上采摘，也要听声辩别看看榴梿是否快落下，要马上避开，榴梿可不是民间流传有’长眼睛’，砸下来可是会受伤的，哈哈。”

客人来到这里，不止体验了住在果园的清新宁静氛围，还可以骑著民宿的脚踏车到外头探索绿油油的稻田、红树林与渔村，还可以到宁静的浮罗勿洞大沙坡（Pasir Panjang）海滩看海野餐。“我们夫妻俩有时候在早晨时刻也会带著咖啡早餐，去海边野餐呢！这是我们的私密景点，也一定要推荐客人去体验。”

这里还有一只可爱的狗狗导游Ben，温驯可爱的它热爱“带路”，会把客人带到民宿后头的榴梿山，也会把客人带到民宿门口。“它呀，喜欢满山跑，一见到客人就想带客人一起逛榴梿山，很多客人都很爱它呢！”

民宿各具特色

近年山里头大势发展，惜物的陈奕强，回收了很多被拆迁的老房子木建材，搭配一些新建材，建成一栋栋充满在地风情的独栋民宿。建成位于山顶，凭山俯海的The Hilltop Garden，是陈奕强父亲从前在公巴建起来的房子，房子得让路发展，陈奕强直接把房子迁移到山顶，老房子重获新生。

而由印尼籍建筑师傅建造的《Bali House》，则是充满印尼风情，另一栋为传统槟城华人木造房子《榴梿阁》。还有楼下是《榴梿咖啡馆》，楼上为住宿房间的独栋民宿、最新建好的则是马来高脚屋。“这些民宿都是我先生亲自设计，他甚至是和建筑师傅一起建造房子。”好客的Jenny带著我们逐间民宿逛，语带自豪地介绍这些都是他们自家的独门设计建筑。

联系方式

《留连轩 Nature Fruit Farm Resort》

地址：311 MK 7 Kampung Genting 11000 Balik Pulau, Pulau Pinang.

电话：04-8669241、012-4887773 ( Mr Tan )、012-5887773 ( Jenny )

脸书：Homestay – 留连轩 Nature Fruit Farm Resort