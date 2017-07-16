暖心狗狗趴墙头 拥抱“抑郁”狗狗 国际新闻

不得不说，狗狗是一种神奇的动物，它们不但对主人忠心耿耿，而且永远不忘自己的小伙伴。这条小黄狗叫 Messy, 它和主人 Oranit Kittragul 一起生活在泰国，它不仅是主人的心肝宝贝，还是另外一条小狗的精神支柱。因为那条小狗经常感到焦虑孤独，Messy 经常趴到墙头拥抱对方，它们相拥的画面感动了很多人。

画面中 Messy 拥抱的这条哈士奇叫 Audi，Audi 生活的地方距离 Messy 有一个街区远，由于它的主人经常在外工作，每天陪伴它的时间很少，Audi 渐渐有了焦虑症和孤独感，似乎也没有好的办法帮助它脱离苦恼，这时候，Messy 的出现改变了它的处境。

Oranit Kittragul 说，当她得知 Audi 的情况后，就下命令让自己的宝贝去看望 Audi，她说，狗狗会冲着小矮墙叫几声，Audi 很快也会有回应，两条狗狗好像在交流着什么，它们还会站起来趴在墙上相互拥抱，主人也被这一幕深深感动，所以拍下来，将照片分享到了网络，大家都被这两只狗狗的友谊打动了。

主人说，有一次，Audi 还专门跑来感谢 Messy，似乎感谢对方对自己是多么重要。

两只狗狗的故事感染了很多网友，大家感受到了狗狗之间最纯洁的世界，主人还分享说，现在总是希望多制造机会让两个小家伙见面，她还鼓励网友，如果碰到生活中的难题和烦恼，看看这两个狗狗相拥的照片，你总会得到安慰，感受到无处不在的爱。