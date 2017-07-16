戏班姐妹花 安能辨我是雌雄 真情面对面

主持人：张易雄

报导：蔡卒妨

摄影：梁僡育、部分由受访者提供

人物简介

吴欣洁〔15岁，初二生〕：5岁开始接触潮剧，擅长演奏乐器。

吴欣怡〔16岁，高二生〕：7岁开始接触潮剧，长操控木偶。

台前，木偶公仔时而随着音乐翩翩起舞，时而跟着故事情节演变，做出各种动作，栩栩如生；台后，两名十多岁少女正在忙碌着，一人熟练地边演边操控木偶，另一人专注地演奏乐器，年轻的面孔，在一众中老年团员当中显得格外亮眼。她们，就是来自戏班世家的姐妹花吴欣怡和吴欣洁，国内少数同时懂得唱潮戏、演奏乐器和操控木偶的年轻一代。

芳华正茂的欣怡和欣洁，外表和其他的00后没两样，心里却住着比自己年龄成熟的灵魂。同年的孩子还在为学业打拼、忙玩乐的时候，懂事的两人，已在做着超出她们年龄范围的潮剧艺术传承，累积了近10年的演出经验。

16岁的欣怡和15岁的欣洁，今年分别念高中二以及初中二。从小在潮剧文化熏陶下成长，让她们对潮剧有着满满的热诚，边兼顾学业边演出。她们经常在下课后到戏班帮忙，跟着爸爸和叔叔的戏团去表演。

在路边的戏台“抛头露面”演出，有些年轻人或会觉得不好意思，姐妹俩却乐在其中。“有时候要演酬神戏，我们早上就要抵达，下午空闲时就在戏棚下睡觉休息，我们已经习惯了，从来不觉得有什么不妥。”

欣怡和欣洁是本地著名的金玉楼春木偶剧团第四代传人，曾祖母杨大妹、祖母杜爱花、爸爸吴历山及姑姑吴慧玲等人，皆是潮剧艺术文化工作者。或许是因为这个特殊的家族背景，两人对潮剧有一种与生俱来的使命感。

“我们还在妈妈肚子里的时候，已经跟着妈妈在戏班里走动，童年都是在戏班里度过。”耳濡目染下，姐妹俩分别在7岁和5岁左右开始学会唱曲、奏乐器和操控木偶。

文静的姐姐欣怡对操控木偶情有独钟，而活泼的妹妹欣洁则偏爱演奏乐器。两人主动想要学习和参与潮剧，让家人感到很安慰，开始给予悉心指导。姑姑教她们操控木偶和演戏的功架，父亲则指导她们演奏乐器。大约学了2年后，姐妹俩已可正式上台演出，丝毫不怯场。

“我们最先学会唱的是《京城会》，那时几乎天天都在唱，以打好基础功。开始时我们只当配角，后来才当主角。”心怡比较倾向于唱女声，心洁则多数唱男声。偶尔，两人会根据自己喜欢的角色，跟对方交换扮演男女主角。

谈起家族中影响她们最深的人，欣怡说，都有。“我喜欢爸爸和叔叔演的老生、姑姑演的花旦，还有祖母演的小生。他们扮演的角色，对我都有一定的影响。”

欣洁则毫不犹豫地说，姑姑是影响她最深的人。“可能是因为我跟姑姑的感情很好，常跟在她身边打转的关系。”

第一次演大戏

主持人易雄问两人，第一次正式演出的是哪部戏？第一部学的戏是什么？

“我们第一次正式在台前演的大戏是《爱歌》，那时是在一家酒店演出，我们搭档演情侣。我们在后台学的第一部戏则是《潇湘秋雨》。”

至于担任较吃重角色的，是在木偶戏《潇湘秋雨》演男女主角，整场演出大约3小时，几乎每场都要唱。欣怡说，“《潇湘秋雨》是我很喜欢的一部戏，从小就学唱，对它比较有感情。”

欣洁则说，她喜欢的是《怒斩乘龙》。“我主要是演奏乐器和唱，但没操控木偶。”

最喜欢的角色

姐妹俩拥有9年演出经验，易雄问她们，最喜欢哪个角色？

偏好演男角的欣洁喜欢《怒斩乘龙》的男主角，欣怡则喜欢扮演皇后的角色。

易雄笑问，是不是因为皇后不用说话，可以骂人？“我觉得皇后很有权威。我学过一部戏《假王真后》，我在里面演皇后，这是我很喜欢的角色。如果要我选择在台前演出的角色，我想扮演那种小家碧玉的小姐，就觉得造型很美，无论发型和服装，都很好看。我知道这样的角色难度很高，我还要好好学习。”

易雄再问，有没想过有天要站在台前演出，甚至是售票演出那种？

欣怡坦言还不敢想。“等到我真的很厉害了，我才会想要做。我总觉得这个东西太沉重了，会有心理压力。”她说，压力来自群众。“我怕自己会出错，但如果让我在幕后操控木偶，我没有问题，因为观众看不到我。如果是我站在台前演出就不行，大家的焦点都在我身上，整3小时的戏全由我主导，不容易。但如果是演配角，只出场几次，例如演主角的孩子，我觉得还可以。”

“你一定要踏出第一步，慢慢走，终会有成功的一天。”易雄鼓励她。

发扬光大潮剧

易雄：你们因为从小受到家人影响而喜欢潮剧，现在长大了，生活圈子和思想毕竟不一样了，以后会不会因为少接触而不像以前那么热爱潮剧？

“以后的事很难说，但至少到现在，我还是抱着那种要努力把它介绍给更多人认识的想法。我常会邀请同学来看我们演出，或者到姑姑在槟岛开设的潮艺馆看看，希望更多人能够认识这些传统的艺术。”

易雄：身上肩负家族传承的使命感，会否影响你们的生活、学业，甚至让你们感到压力？

“我们的生活没有受到什么影响，其实两者是可以共存的，我觉得最重要是自己懂得分配好时间，不能因为学业而放弃这个兴趣，或者因为兴趣而荒废学业。我们也不会觉得压力，家人让我们自由选择，他们的看法是你有兴趣就做，没有的话，就好好念书，一切顺其自然。”欣怡说完，坐在身旁的欣洁也点头表示认同。

谈到以后的发展，目前在念商科的欣怡说，本身对数学很有兴趣，但还没想过要从事什么行业。“不管我做什么工作，都不会放弃这个兴趣，我会继续帮忙家里，将潮剧发扬光大。”

在台上表现淡定的欣洁则腼腆地说，她想要当一名歌手。“潮剧是跟着我们一辈子的艺术，我们真的喜欢它。如果连我们也放弃，其他人更加不会去传承 。”

朋友眼中的我们

“你们喜欢潮剧，成长的背景也跟其他人不一样，同学会不会觉得你们很奇怪？毕竟戏曲和木偶戏都是属于婆婆年代的东西。不只是年轻人，连中年人也未必懂得欣赏。”

欣洁坦言，曾经确实有朋友说过她奇怪。“我跟他们解释，戏曲是一种艺术，很重要，需要传承下去。”

欣怡则说，“我的朋友反而觉得这些东西很新奇，会羡慕我们，并会主动向我了解更多，例如问我怎样唱之类的，有时同学甚至要求我唱两句给他们听。有人把我们演出的片段放上网，大家会留言称赞我们很厉害。念小学时，学校办展览会。老师曾经要求我们带木偶去展示，让我现场为家长和同学示范怎么操控木偶。”

经常要在戏班帮忙的两人异口同声说，跟朋友之间的相处，并没有因为她们的“不一样”而受到影响。

姐妹俩表示，其实年轻人喜欢做的事情，她们也会做。“我们爱玩手机、也有自己喜欢的偶像，但到了戏班，会自然回到那个状态。”

欣怡说，“我们要跟朋友出去玩，会先查看工作的时间，或者预先跟父母说好。朋友知道我有时需要工作，大家要出去时，一般会先问我们什么时候有空，他们可以迁就我的时间。”

学潮剧的难处

欣怡操控的木偶，都是使用铁枝来操控，被称为潮州铁枝木偶。“有些木偶会比较重，开始操作时让我觉得有些吃力，会手酸，后来慢慢习惯了，就没问题了。”

年纪轻轻的欣怡和欣洁，常要扮演超乎她们年龄的角色。她们自认，自己在演绎男女感情方面，还缺乏一些经验。

欣怡觉得，那些苦情的角色比较难演。“例如故事说女主角被丈夫抛弃，但我不曾有过这种经验，根本无从体会哪种感受和心情是怎样的。遇到这些问题时，我们会向爸爸和姑姑求助。他们教我们多留意人家怎样唱，教我们模仿，再让我们好好揣摩一番。

爸爸有时也会以故事主角的遭遇，来提醒我们要带眼识人，间接教我们如何去面对人生的挑战，让我们收益良多。”

“人生有得有失，一切就看你用什么心态去看待。”访问结束前，易雄如此勉励她们。