【这个7月到处榴情】与果树相依为命50载

报导/张健欣

摄影/骆炜芬



步入7月的浮罗山背，开始见到榴梿踪影。

基于连绵山脉，这片良地占尽了气候与土壤的优势，成为种植榴梿树的绝佳地理位置。

毕竟愈新鲜入口，果实愈发韵味，因此往年年6月至7月末一众果王华山论剑之时，这个地点成了“流连之地”。

榴梿，亦称热带果王，外壳带刺，浓烈霸气，予人一种生人勿近的感觉。因此，据说也只有个性温和的园主，方能以柔克刚，在一片悉心灌溉中栽植出最优秀的果王。笑容可掬的邱源业，个性纯朴善良、耐心诚恳，对热带果树充满热忱，完全符合了当榴梿园主的特质。

当一位小学六年级生，可能连榴梿都没尝过的时候，邱源业却已在这年龄开始跟随父亲，进入杂草丛生的榴梿园。

“我12岁就开始跟着父亲到榴梿园，学习如何种植与管理。果园属于曾祖父，已有百年历史。当年他从中国南下，买下了这块地，决定用来种植榴梿树，开拓成一片果园。”

屈指一算，至今已将近50载。年届61岁的邱源业，如今还额外管理六座果园，合共栽了近500棵榴梿树，过着与果树相依为命的美好小日子。

在邱先生的引领下，记者与摄记成功登上海拔约150米高的小山丘。这果园，栽满各品种榴梿，其中包括：红虾、葫芦、青皮15号、蜈蚣（Lipan）、甲必里、坤宝红肉，甚至是大名鼎鼎的猫山王。据知，新加坡搞笑剧艺人葛米星（Gurmit Singh）、黃梅調歌后静婷、已故一代妖姬白光等，都曾到访此地。

园主表示，今年雨量过多，且气候异常炎热，造成花蕊迅速凋落，收成并不乐观。“相比起去年，今年的开花巴仙率减少了30巴仙。栽榴梿树需充足水分，但雨量太多的话，会造成反效果。每周1次的雨水，是最合适的雨量。”

另外，施肥亦是影响榴梿产量重要的一环。根据我国农业部报告，榴梿树施肥须根据土壤的肥料养分、土壤性质、叶片养分等方面的数据与经验分析后，才能做出最合理的施肥方案。

对此，邱先生表示：“肉质偏湿的榴莲，一般需要更多肥料，而肉质偏干的，须灌溉更多水分，才能达到更棒的果肉味道。” 榴梿树遵守大自然规律，成熟后自动脱蒂落地。与泰国榴梿有别，悬挂树上的本地榴梿无法采摘，亦不鼓励食用。

要想尝到邱氏鲜果王，还可到浮罗山背崇德小学前的18号榴梿档，购买由园主亲挑供货的优品质榴梿。购买榴梿，若要在现场品鲜，卖家会协助剖开；若想购买回家，须亲自操刀的话，邱先生传授剖榴梿技巧。

“榴梿底部有个核心点，将榴梿放在坚硬表面上，将小刀插入核心，再沿着周边线条剖开榴莲，就可以轻易得到里边果肉。”至于如何挑选榴梿，邱先生的建议是，香味越是馥郁诱人，一般代表果肉越是喷香美味。至于外观，尽可能挑选外壳与蒂枝鲜绿色者，若巧遇黄褐色，那代表已置放多时，新鲜不再。

吃后以山竹 降火气

我国有这么一句民谚：榴梿出，纱笼脱。由于纱笼是马来人的传统服装，此话含义大概是，为了购买价格不菲的榴梿，不惜把最珍贵的纱笼也都给典当了。可见，榴梿在马来西亚人民心中的地位，是何其崇高兼不可动摇。

榴梿虽然味道奇特，对西方人乃至一些本地人而言，可能受不了它浓郁另类的气味。但实际上，榴梿果肉含有多种氨基酸，以及各种维生素与矿物质成分，不仅能促进肠胃蠕动预防便秘，还能提高人体免疫力，滋阴壮阳，补充人体各种所需的营养。

民间有个说法，吃了榴梿要用榴莲壳盛水饮，可达驱热消暑的健康功效。邱源业摇摇头表示，这偏方并不奏效。”榴梿性燥热，我建议吃了榴梿后，再吃一些凉性水果，如果后山竹，或更为有效。”

确实，人们经常把山竹与榴梿搭着一起吃，还称它们为“夫妻果”。榴梿壮气助火，吃完榴梿后再吃山竹，正好可以将这股火气给压制下去，减少体内热气上火的可能性。因此，这两种互补性水果是绝佳搭配，不仅吃了有益身心，还能同时享受两种水果的美味，着实一举两得。

那吃了榴梿能饮酒么？邱源业腼腆一笑说：“烈酒就免了，至于啤酒，我照喝无误。”