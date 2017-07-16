大马羽总和4机构合作 办“全国羽球青年联赛” 体育新闻

（吉隆坡15日讯）为了让大马羽坛上有更多的人才可以选拔，大马羽总会和4集团机构合作，将在今年开打“全国羽球青年联赛”，以挖掘更多人才，舒缓国羽男女单出现人才断层的问题。

首相夫人拿汀斯里罗斯玛今日出席大马羽总开斋节门户开放活动时，推介上述联赛。赞助的4个集团机构分别是亚航（100万）、发展商兼油气公司ENRA集团（50万令吉）、地产界翘楚马资源以及金融机构马建屋则各自资助（25万令吉）。

大马羽总会长拿督斯里诺扎透露，有关联赛共有1000所学校参与，参赛人数超过5000人，希望在3个月后开打。

根据资料，全国青年联赛將限定18岁以下的羽球员参与，赛制将参考汤姆斯杯以及尤伯杯模式，不排除日后也拆成第一以及第二联赛。

其中，夺冠的男女队成员除了获得现金奖，也自动进入武吉加拉羽总基地，有机会成为国手。

诺扎也说，羽总也和教育部洽谈，后者将协助举办联赛，而国家体育学院提供运动科学方面协助，並栽培更多优秀的州队教练。

出席活动者包括大马羽总男单教练米士本、羽球一哥拿督李宗伟，以及众羽总的职员和球员。