篷架刮上空2千人惊逃 狂风暴雨扫神诞 中南马新闻

木吒宫晚宴惨遭风灾被逼中止，灾后现场一片凌乱。

小树遭强风吹倒，压在停泊在该处的轿车上。

（巴生15日讯）狂风暴雨扫神诞！巴生木吒宫遭狂风暴雨袭击，导致篷架被刮上空，2000人惊慌逃跑！

这起事件是周三晚9时10分在巴生木吒宫发生，该宫广场于事发时正大摆250桌宴席，以庆祝木吒太子神诞。

据了解，当该宫总务致辞完毕后，忽然狂风四起，焚烧炉烟灰随风起舞，其中两个篷架更遭强风刮个“四脚朝天”飘在半空中！

在场的民众见状无不惊慌逃跑，结果大雨却在此时倾盆而下，让民众无处可逃。

约2分钟后，被吹翻的棚架轰然掉落在篷布的中间位置，造成一些风扇及电灯随之掉落，该宫的一个宝塔焚烧炉塔顶也遭棚架牵连，导致瓦片散落满地，险象环生！

大会连忙宣布中止晚宴，同时疏散现场的民众，并指示他们到宫殿中避雨，所幸此意外并未造成重大伤亡事件。

该宫宫主郭亚才表示，这次事件造成3名男子轻微擦伤，包括哥打阿南沙州议员拿督庄秀春，伤者事发后已被送院治疗，并无大碍。

“这是木吒宫首次在神诞期间，遭遇强风袭击而被迫中止晚宴，我要感谢神明保佑民众的安全，也向昨晚受惊的善信表示歉意。”

他指出，由于木吒宫所处的地理位置较高，平时也常听见非常大的风啸声。

“理事会经过这次的经验，将在日后多加注意帐篷的安全措施。”

受邀出席的哥打阿南沙州议员拿督庄秀春指出，狂风约当晚9时30分时刮起，导致右方的小搭棚被吹倒，现场的民众惊慌失措，四处逃跑，场面一度陷入混乱。

“当民众慌乱逃入宫殿后，我转身发现晚宴的大篷布遭强风吹塌，安装在篷布上的电风扇也随之掉落，其中一把风扇不偏不倚地落在我的身侧！”

他回顾，亏得当时迅速闪开，掉落的风扇仅擦过左侧身，最后撞在他的左额。

“事后，木吒宫理事会连忙安排人员帮我进行紧急处理，并将我和另一名耳朵被刮伤的男子到KPJ私人医院治疗，所幸我们都无大碍。”

他指出，自己的伤口只需敷药，而另一名伤者则需要缝针处理。

多处树倒

狂风暴雨席卷巴生多个住宅区，造成多处发生树倒事故！巴生市议员梁德志指出，一切都在受控范围，没有造成伤亡的意外事故。

他指出，市议会最初接获来自良木园倒树的投报，接着王子城哥本那纳斯路、武吉古达组屋及斯里万宜花园等地区都有倒树的投报。

“武吉古达组屋的树被刮倒后，压在停泊在近处的两辆轿车上，所幸只是一颗小树，因此没压毁轿车。”

他赞扬巴生市议会的“快速行动队”调动人手清理倒树的效率高，让事发地点尽快恢复秩序及市容。

隆市风灾多处发生意外

隆市多处遭风灾，棚飞、树倒样样来！吉隆坡消拯局行动组主任查马尼指出，隆市昨晚约9时许遭强风袭击，导致多个地点发生树倒、车棚遭掀起等意外发生。

他指出，消拯局在晚上10时许，接获民众的投报，指位于旺沙马珠某公寓的停车场的铁片，遭强风刮起后，掉落在近处的数辆轿车上。

“消拯局立即出动7名消拯员到场清理时，发现共有7辆轿车及两部摩托车因此受损，其中一部轿车的挡风镜更遭铁支插入，触目惊心。”

他表示，虽然多辆交通工具严重受损，所幸并未涉及人命伤亡，当局在警员的配合下，迅速将受到波及的交通工具移走并清理现场。

另外，他表示，在接获上述投报不久后，来自泗岩沫的民众向消拯局指出，某住家发生被大树压垮的事件，立即出动9名消拯员到场行动。

“由于倒下的树体积庞大，消拯员顾及住户的安全，将他们带到安全的地方，再展开锯树行动。”

查马尼表示，消拯局事后向吉隆坡市政局求助，一同清理风灾现场。

另一方面，吉隆坡市政局公关哈山指出，市政局设有一支紧急救援队伍（Skuad Penyelamat），一旦接获投报就会立即赶到现场进行救援或清理的行动。

若吉隆坡市民遇上天灾需要救援，除了可拨打消拯局求助热线外，也可致电市政局紧急救援队伍0340268323求助。