承担搬迁费对付舞弊官员 隆市局：墓地侵占案落幕 中南马新闻

“误葬”的墓穴并没有和郭必德亡父等墓穴并列，稍微“突出”。

绿框处为原本墓穴的安排处。

拉吉文尔（左起）、黄孝儒、吴健南以及郭必德召开记者会，宣告墓地“被侵占”一事终于落幕。

（吉隆坡15日讯）墓地被“侵占”案和平解决，吉隆坡市政局（DBKL）承担墓穴搬迁费用，并承诺对付可能涉及舞弊的官员。

墓地被“侵占”案是一名退休会计师郭必德（65岁）被告知，父亲在1954年于吉隆坡蕉赖瓜里路的基督坟场，一口气买的12个墓地，在2014年12月发现，原本属于郭必德与妻子的墓地已被不明人士安葬。

对此，郭必德透过马华森美兰州法律局主任吴健南，向吉隆坡市政局谘询理事会成员黄孝儒寻求协助。

吴健南周五在马华总部召开记者会时透露进展，指在各方的协调后得到3项共识，分别是，从6月15日算起的90天内，将“误葬”坟墓搬迁至他处，并让郭必德父亲生前购买的墓穴恢复原状；隆市局承担所有迁墓费用；以及，隆市局必须展开内部调查，对付肇事官员。

吴健南说，经过协商后，非常感激“误葬”的家属给予谅解和配合，并让隆市局可以拟定上述解决方案；而郭必德也向媒体表示，非常感谢各造的配合和谅解，让事情可以落幕。

不过，黄孝儒则坦言，市长拿督阿敏诺丁非常关注该个案，并已指示成立委员会进行调查，由于仍在调查中所以不便发表回应，但不排除当中有者涉及舞弊行为。

他解释，上述基督坟场在2008年就开始停止出售，而且早在1998年也禁止透过“沙丁鱼模式”，售卖更多墓地空间，因此不排除官员失误、或者出现舞弊行为而售卖墓地。

他也说，为了确保未来不会重演，当局会拟定条例并进行严密监督。

出席记者会者还包括市政局代表拉吉文尔。