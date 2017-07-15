外劳躲执法人员取缔 影响家具业生产 中南马新闻

（新山15日讯）移民局严厉取缔非法外劳，执法人员发现外劳是持有复印文件便马上拘留，导致外劳为了避免被取缔，暂时躲起来不愿工作，令家具业者面对生产量问题。

新山家具同业公会会长吴来财指出，近来该会接获不少会员投诉，指在更新外劳准证申请方面对种种困难，严重影响家具业日常运作和出口产量。

“自7月1日起，移民局严厉取缔非法外劳同时，执法官员也非常严苛审核外劳文件，发现外劳持有的复印文件便马上拘留，其实这些外劳并不是没有证件，而是证件被用来申请工作准证，所以才手持复印版本。”

他昨晚在新山家具同业公会纪念鲁班先师诞辰，暨颁发会员及附属会员子女高中组奖励金及会员子女大专励志金联欢晚宴上，致词时做出上述指出。

他建议政府在控制外劳人口同时，应该考量国内制造业和服务业仍需要大量劳力资源，我国经济才能稳健中成长，家具业的出口潜力才能不断增长。

他认为，在非法外劳课题上，政府应该全面性审核外劳政策，同时延续伸缩性外劳漂白计划，从内政部、贸工部到人力资源部，建设一站式且平衡的管道，让商家能依据明确指示申请外劳，减少繁文缛节，同时确保市场上有充裕的外劳供给，才能解决商家长期面对劳力不足的困境。

同时，吴来财说，该会也重视科技网络发展，如电商已成潮流，家具业如何从传统行销模式过渡到具有科技潜能的电商平台，将是一项具有挑战性的策略。

他呼吁家具同业，面对市场竞争必须与时并进，不断在科技系统中做出调整与改革创新，才能创造新源流，企业得以永续经营。此外，他透露，该会计划将在明年庆祝40周年庆上，为至达城宽中第二分校建校基金，筹募最少10万令吉目标，为华社献力。

筹委会主席何延政致词时呼吁年轻会员，加入青年团吸取更多商务及处理会务的经验。该会于2017年度一共颁发9050令吉的奖励金予该会会员与附属会员，第一阶段的小学与初中组已于今年2月发出，是晚，该会则颁发其中的5360令吉予高中组同学与子女大专奖励金。