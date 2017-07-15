柔诚信党大选候选人未拍板 中南马新闻

（峇株巴辖15日讯） 国家诚信党主席莫哈末沙布透露，该党与希望联盟其他友党虽已敲定领导层名单，希联也将在来届全国大选在各选区上阵，不过目前对柔州的候选人及议席，未有拍板。

他说，希联将会呈交领导层名单，希望社团注册局尽快批准，以便尽快为进行备战大选工作。

他指出，希联将在全国各个地区，包括东马披甲上阵，他也放眼希联拿下柔州。

他昨日出席柔州国家诚信党庆祝开斋节门户开放活动上，如是指出。出席者包括该党署理主席沙拉胡丁、柔州主席阿米诺胡达、民主行动党柔州主席兼居銮国会议员刘镇东、柔州议会反对党领袖兼行动党帆加兰州议员颜碧贞、永平州议员及公正党柔州秘书库赞。

针对行动党受社团注册局指示重选，莫哈末沙布希望，行动党顺利解决此事，让希联以完整的联盟形式，参与来届大选。

他承诺，希联若入主布城，联盟将依据民主制度及宪法治理国家，同时将尊重各公共机构职能，呼吁所有马来选民不必担心。

针对副首相拿督斯里阿末扎希指反对党搬迁选民至柔州，阿米诺胡达反驳说，这项指责是具欺骗性及不负责任的。

他指出，近来他发现巴力安尼选区的一些选民被迁移至其他地区，他将于明天上午10时，与团队调查此事。