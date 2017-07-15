新山第二届“饥饿 30”生活营 为世界宣明会筹逾4万 中南马新闻

（新山15日讯） 新山聚光青年联合宽柔中学古来分校生活辅导处日前联办第二届“饥饿 30”生活营，为世界宣明会筹获逾4万5000令吉善款。主办当局也把筹办饥饿30及早前举行的“儿童饥饿行动8小时”儿童营剩余的逾8000令吉经费，捐献给宽柔中学古来分校充作清寒子弟助学金。

饥饿30营长蔡传宇致词时透露，根据联合国的年度饥饿报告显示，2014年至2016年，全球饥饿人口约为 7.95 亿人。若以2016年的全球人口73亿人来计算，大约有10.9%的人口，处于饥荒。但是，联合国各类项目不断证明，饥饿和贫穷是可以透过相关的、精心计划的，针对受害人群长期需求的项目而得到克服。

他说，饥饿30是一项全球性青年运动，参与者透过禁食30个小时，从中体验饥饿和贫穷。他们筹募善款，帮助那些每天在贫困与饥饿之中挣扎求存的人们。

他续说，世界宣明会是一个国际救援，发展及公共教育的民间机构。时至今日，它在100多个国家，透过各项发展计划与人道紧急救援计划，在世界各地帮助超过1亿人。而马来西亚世界宣明会也在今年，成功举办了第20届的饥饿30营。

他希望参加营会的的饥饿勇士们一起用心聆听，用心感受，用生命影响生命。

宽柔中学古来分校校长黄慧珠致词时，感激工委们的毅力，坚持把活动办下去及办好。她认为，这营会不单只是一项活动，而也是一种教育。

她也对工委们把剩余的经费捐给学校表示感谢，并认为工委们此举是做了双重的善行及教育工作，一方面身体力行，设身处地地带领营员们去筹款及感受贫困人民的艰苦生活，体验他们的需要；另一方面也在协助独中，教育本来就是一项慈善事业。

蔡传宇及饥饿8副营长陈思洁在营会结束前，将模拟支票各别移交给世界宣明会的代表林若诗及宽柔中学古来分校校长，并由营会顾问刘健顺老师见证。

今年，马来西亚世界宣明会饥饿30营负责人林若诗及2016年青年特务陈可强，也特地以营员的身份，参与了这2天1夜的营会，亲身体验及感受新山区自办营与其他地区不同之处，他们对这营会明确地传达了世界宣明会的讯息表示赞赏。