陆兆福：将寄出律师信 要求注册局发正式信函 国内新闻

（芙蓉15日讯）民主行动党全国组织秘书陆兆福说，至目前为止，该党还未接获社团注册局发出要求该党重选的正式信函，因此，下周一将会通过该党法律局主任哥宾星发出律师信，要求对方发出正式信函。

他认为，社团注册局不应仅通过发文告给媒体要求行动党重选，而须根据程序发出要求信函。

他说，自上周五（7日）发文告公布要行动党重选的消息后，社团注册局却在本周的工作天里无法发出正式信函，该党不晓得对方要玩什么把戏，或要以什么议程玩弄行动党。

他透露，行动党中委会也会于下周三召开会议，针对社团注册局事项，讨论下一步行动。

他也是行动党森美兰州主席，他今天与州委在拜访选民活动时，在记者会上这么指出。

陆兆福也提及希望联盟最高领导层名单出炉后，受到巫统领袖妒嫉进展，而乘机挑拨离间指行动党不在最高领导层里面。

他强调，不管行动党在最高领导层名单内与否，都会受到敌对党抨击，如果出任高职，便指行动党主导希联。

他说，希联原则是每个成员党都是平等的，所有的决定都是在商量后，在大家平等声音作出的决定。

他有信心，希联领导层诞生，会让反对党注入一个强心针，因这个领导层是大家同意的，相信领导及整个方向感，有效为来届大选做足准备。

出席活动的州委是副主席张聒翔、副秘书萧金良、财政叶耀荣、副财政张金发、副组织秘书朱建华、委员吴金财、玛丽约瑟芬、陈丽群等人。