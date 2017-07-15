槟政府未签《反贪宣言》 希尔米：或有事隐瞒

（槟城15日讯）针对槟州希联政府并未签署反贪会所推行的《反贪宣言》一事，巫统浮罗山背区国会议员拿督斯里希尔米不解为何槟州政府未签署，因为其他州属也已签署，也许槟州政府当中有事要隐瞒。

“签署该份宣言并未有任何问题，那是不是槟州政府有什么贪污滥权，这个我们就不晓得了。行动党领袖只敢讲别人，自己却不以身作则，也许当中想要隐瞒什么事情。“

甲6岁童未证实染疯狗症

希尔米也是卫生部副部长，他是于今日在受邀前往Vista眼科中心亚依淡分行主持开幕礼后，受记者询及相关课题时，这么回应。同时，针对一名来自马六甲的6岁孩童，月前与家人前往砂州一个月后返回家乡时发现身体不适，被怀疑感染疯狗症（狂犬病）一事，希尔米指至今该孩童仍未证实感染病症。

他补充，至今共发生5宗疯狗症，其中3宗为死亡病例，1宗危急及另一宗则是该名马六甲孩童仍未证实的病例。此外，他在记者会上也提及，在未来5至10年内，我国将会有150万人患上眼疾，当中则会有4万3000人因此而盲眼，为此，他奉劝国民，要定时进行眼部检查，因为预防永远胜于治疗。