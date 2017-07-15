伊党秘书长：来届大选伊巫不合作

（加央15日讯）伊斯兰党秘书长达基尤丁重申，该党并没有在来临的第14届大选，与巫统有任何合作关系。

他说，伊斯兰党长老协商理事会已清楚阐明立场，不能与巫统合作。

“然而，伊党可以与那些在《2016年伊斯兰法庭（刑事权限）修正案》（简称355法案）上，持有相同见解的一方合作。”

不过，他表示，在355法案上，伊党可以与中央政府合作，以便该法案能顺利在国会获得提呈。

达基尤丁于周六在玻璃市伊斯兰党开斋节活动时，记者会上这么说。

针对第14届大选的事宜，他说，伊党不只会派候选人上阵希望联盟的议席，就连巫统议席也会上阵。

达基尤丁说，伊党的目标是赢得不少过40席的国会议席，包括之前由巫统赢得的议席。

他也说，在伊党与公正党断绝政治关系后，伊党肯定也会派候选人上阵一些以往由公正党候选人上阵的议席。

他称，伊党在第13届大选赢得21个国会议席，这有赖于伊党有一套非常务实的竞选策略，包括伊党允许非穆斯林候选人上阵非马来人选区。

“每个要上阵的国会选区，都备有3个人选，供伊党长老协商理事会遴选最适合的候选人。”