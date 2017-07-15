黄赐兴：升格大学学院 韩院将呈文件予高教部 北马新闻

（槟城15日讯）韩江三校董事长拿督斯里黄赐兴指出，为了让韩江学院近期内升格为“韩江传媒大学学院”，韩江学院将向高等教育部提呈已完成准备的注册文件。

黄赐兴透露，韩院已完成向高教部提呈规定的15项升格为大学学院注册文件，以让高教部审核，并做最后批准。韩院已于2014年11月18日接获教育部批准升格为大学学院的公函，以成立“韩江传媒大学学院。”他是于今早出席韩江中学67周年校庆、韩江创校人林连登逝世54周年纪念公祭、美术展开幕礼仪式时，如是指出。

他强调韩中是民办的非营利学府，目前拥有的一切并非一朝一夕达成，校内的每一寸每一尺，都是来自各方社会人士所捐赠。因此，他指韩江董事会和校方都有责任，也必会更珍惜社会所捐赠的一分一毫，谨慎处理和审核每一份开销、教育及发展计划，以便可以达到最好的效率，善用所有资源和把浪费减至最低。

另一方面，韩中校长江美俐指出，学生们在学术上有优秀的成果，校方要感谢董事会成员给予学校齐全的设备，校友组织及家协成员给予的资助，老师们给予的专业指导，学生们自我要求和好学不倦的精神，才能让韩中校誉广为人知。她认为素质教育不仅是体现在学术方面，学校依然注重学生的品格教育。

此外，在近几年韩中校庆节目中，增加了美术及设计班毕业生作品展，而今年与往年不同的是，除了展示230幅画作、35个平面设计、45套服装设计，也邀请15位模特儿穿著35套学生所设计的服装走秀。出席仪式者，包括韩江三校董事会名誉顾问拿督黄智绪、副董事长李瑜槟、拿督汤建华等人。