【槟水灾夺命】 遇水灾涵洞道路分不清 没围栏恐踩空 北马新闻

涵洞一旦爆满就会导致淹水，因此水沟及道路也无法分辨。

斯里都纳斯公园水沟水位溢出道路，造成许多泥浆及树叶等漂上道路。

垄尾路的大水沟旁有围着铁柱，以便用来辨识道路及水沟。

（槟城15日讯）水灾黑区危机重重，除了导致路面淹水、屋子店面进水、车子抛锚及交通阻塞等问题外，一旦沟渠涵洞水位高涨溢出路面，而且涵洞在没有铁柱围着下，民众一不小心可能会踩空失足坠下涵洞，情况不堪设想。

59岁华裔男子林健全昨天早上驾车前往早餐途中，车子在水灾黑区敦阿旺医生路（靠近槟州国际会展中心）抛锚。死者疑情急下联络拖车人员之际，踩空坠入路旁涵洞，惨遭水淹灭顶身亡。

水灾黑区向来对民众造成许多困扰及破坏，一些水灾黑区更是危机四伏。

针对水灾黑区带来的危险，本报记者今日走访西南区多个淹水黑区，包括峇央峇鲁玛央巴锡路、垄尾路、甘榜湖内路及敦阿旺医生路了解当地状况。可见大部分水沟都有铁柱围着，但依旧有部分水沟没设置围栏，甚至有些铁柱早已损坏不堪。

据观察，向来被水患波及的斯里都纳斯公园（玛央巴锡路旁）今早可见水沟上有许多泥浆、树叶及垃圾等，而当地水沟旁都有铁柱围着，以避免民众失足掉下去。

铁柱助分辨道路及水沟

当地一名杂货店店员诺拉受访时说，昨天当地同样面对淹水问题，而且水位高涨至道路与水沟都无法辨识，幸亏有铁柱来分辨道路及水沟。然而，由于一些铁柱被他人破坏，因此依旧存有一定的危险性。

此外，垄尾路（靠近金三角公寓）旁的商店一直都有面对水沟雨水高涨，溢出马路的问题，严重的话就连水沟与道路也难以分辨，但当地的铁柱围着水沟完善，只是有一小路段的道路及水沟没有任何铁柱围着。

另一方面，敦阿旺医生路的淹水情况众所周知，一旦下大雨必会淹水。当地一名路边小贩受访时指出，如果下起豪雨时，水位可以高达2至3尺，甚至雨水会淹进店面内，道路和水沟根本就是无法分清，相当危险。

据观察，目前事发地点已经有暂时性柱子围着，而且当地水沟旁都有铁柱围着，惟较浅的水沟则是没有铁柱围着。

尤端祥：将与有关单位了解

针对有关涵洞或水沟缺乏围栏一事，槟岛市政厅秘书尤端祥受访时说，许多水灾黑区的道路及水沟都是由工程局及水利灌溉局管理，因此，接下来他会与有关单位作进一步了解。

询及是否会提升，包括增设铁柱及围栏时，他表示，目前还需要与相关单位讨论后才作出安排。

他也呼吁，民众在道路淹水时要步步为营，以避免悲剧再发生。