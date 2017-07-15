许廷忠：发展商在等顾客压价 应乘艰难时期买房产 北马新闻

由马来西亚不动产联盟槟州分会所举办的2017年第二次早晨座谈会吸引不少相关行业者前来聆听。

许祥人（右2）在许思敏（右）及张宝发（左）的陪同下赠送纪念品给许廷忠。

（槟城15日讯）马来西亚不动产联盟槟州分会顾问拿督斯里许廷忠坦言，尽管目前为购买房产的艰难时刻，这包括银行在批准贷款方面显得严峻，不过他仍奉劝市民在此时可购买房产。

他也笑言，在艰难的时刻，其实许多发展商正等待顾客前来压价，但是也只有成功压价并购得房产的顾客才可称为聪明的顾客。他是于今早在马来西亚不动产联盟槟州分会所举办的2017年第二次早晨座谈会上，这么指出。会上的两名协调员分别为张宝发医生及许思敏。

槟房价数年内不会降

接着，在公众问答环节中，许廷忠在回答关于我国是否正面对房屋泡沫危机的提问时则回应，他认为目前发展商仍能顶得住房屋泡沫，只是发展商在利润上会有所降低。此外，他也认为，槟州房产价格在未来数年内并不会下降，因为槟州的土地价格依然上涨，而建筑成本也同样如此。

槟房产可当退休投资

对于槟州于未来10至15年的房屋市场，许廷忠也抱着正面的态度来看待，他也认为受薪人士可投资房产，以作为退休计划的一项投资，因为槟州具有相当的潜力以投资房产作为退休计划投资，而不少外国也鼓励及推动相关计划。他直言，如果具有小钱的人就可以购屋作为投资，而有大钱的人士则可购地。

随后，马来西亚不动产联盟槟州分会主席拿督许祥人，也在两名座谈会协调员的陪同下赠送纪念品给许廷忠。