黄伟益：若所言属实 没人可让卢界燊封口 北马新闻

（槟城15日讯）丹绒区国会议员黄伟益认为，槟州民青团代团长卢界燊若对本身发表的言论有信心及所言属实，相信没有任何人可以让他封口。

他说，若对方因槟首长林冠英发出2封律师信而感到害怕及无法出声，卢界燊是否觉得理亏及之前所言是否为诬蔑槟州政府。

他举例，潘俭伟在面对首相纳吉的起诉，仍继续针对一马问题发表言论，因为他所讲的是真话。

“这就是行动党与民政党之间的分别，因为行动党所讲的都是真话。”

他强调，如果对方没有做好功课就无的放矢，则也必须为所作出的指责负责。

他也希望卢界燊可以自我检讨。

黄伟益是针对卢界燊昨日召开的“无声记者会”，而如此指出。

槟州社青团副宣传秘书王宇航强调，可负担房屋的申请及计划并非保持不变，而槟州政府已证明它在提供真正可负担房屋方面所作出的努力。

王宇航：未在槟建可负担屋 挑战民政党质问中央

他认为，民政党应该质问联邦政府，因为至今为止，联邦政府并未在槟州兴建任何一间可负担房屋。

他认为，在房屋问题上，联邦政府弃槟州人民于不顾，而槟州巫统主席拿督斯里再纳阿比丁日前宣布联邦政府机构在槟州“最廉价”的房屋计划，即售价介于32万4000令吉至36万4000令吉之间。

他续质问，民政党是否知道上述的宣布，以及是否该党上述售价为“最廉价”。

他说，根据国家产业中心的资料，于2016年第4季槟州未出售的房屋合共为1万2933单位，但柔佛州未出售的房屋则多达1万6341单位，即与槟州比较，柔佛的表现更差。

他也挑战槟州民政党，是否敢于对由国阵执政的柔佛作出指责。