吕稙平：国内“活跃”商业公司 服务业占高达88.9%

（槟城15日讯）槟州中华总商会2016年公司法令、中小型企业融资及债务追偿讲座筹委会主席吕稙平透露，根据2016年大马经济统计调查，国内共有92万零624间“活跃”商业公司营运，其中服务业支配性占高达88.9%。

他说，这些公司为国家带来的产值合共为2.5兆，以及于2010年至2015年的每年成长率为7%，即在同时期内，相当地高等大马平均的生产总值。他指出，以就业机会来说，所有公司于2015年雇用870万名员工，这包括180万的技术工人。

他认为，有关数据也显示中小型企业的重要性，以及它在大马经济中特别重要。他于周六上午在槟州中华总商会2016年公司法令、中小型企业融资及债务追偿讲座上，致词中如此指出。

在有关讲座上，卢爱萍特许会计师是主讲2016年公司法令的改变，王幸优律师主讲2017年报穷法案对现金流动及债务追偿的影响，阿马银行中小型银行业务总管杨文杰主讲中小型企业的融资及解决方案。较早，吕稙平也赠送纪念品予主讲人，陪同者包括槟州中华总商会副会长拿督温永文及执行董事拿督盛秀莲。