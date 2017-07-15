如果谈不拢 双张辩论会或告吹 国内新闻

（芙蓉15日讯）如果谈不拢，“双张政治公开辩论会”或告吹！

随着教育部副部长兼马华总团拿督张盛闻欣然接受民主行动党森美兰州副主席兼亚沙区国会议员张聒翔的挑战，订于下月4日（周六）晚上8时在森美兰中华大会堂礼堂举行，可是挑战方不接受应战方接出的建议，以致大家所期待的这场辩论，有分分钟无疾而终之感。

这场辩论主要是纠结在辩式，是否如挑战方所提出的“一对一”方式，抑或如应战方的反建议“三对三”，况且在辩题上，存有双方未达到共识的情况。

假设两造坚持己见，各不相让，“双张辩”料会胎死腹中。

张聒翔今日表明，就张盛闻辩论会的回函，他坚决要“一对一”方式辩论，并且要求辩论会须在公开让观众在场的情况下进行。

至于辩题，他强调，他是以亚沙国会议员身份挑战教育部副教育部长的张盛闻，所以辩题需围绕在教育课题方面，或必须是涉及全国人民利益的辩题。

“倘若他认为要针对芙蓉国会的情况辩论，大可去挑战行动党芙蓉区国会议员陆兆福。”

他也说，森华青也向他自荐成为双方辩论会协调人，他已答应。

同时，张盛闻在芙蓉出席活动后说，既然张聒翔挑战辩论，而他也欣然接受，就直接交由双方协调人云谈论细节。

“要辩就辩，没必要再高谈阔论！”

他强调，张聒翔移交挑战信函时，称时间、日期及地点由他决定，如今他接纳了对方建议的辩题，为何还要对外高谈阔论呢？

他认为，人民可见行动党的素质是怎样的，而且针对三回提出罗白及沉香州议员没有为民服务，对方却以粗言恶语及人身攻击，国州议员一起以奶嘴讽刺他幼稚，之后称他白痴，再来却谩骂他缩头乌龟。

“这些到底是什么素质的议员，根本没有资格成为人民代议士，所以根本无需浪费时间在他们的身上。”

森华青不介意作协调人

森美兰中华大会堂青年团团长甘信荣证实，有一方来接触要求作为辩论会的承办单位，不过须等另一方的答复。

他说，为了让辩论会在公正及公平情况下进行，森华青不介意作为双方协调人。

他受媒体询问时指出，大前提是必须双方都接受森华青作为协调人，不然，不会介入“双张辩”。

他透露，如今仅接到一方答应，因此还在等待另一方的答复，只要两方答应，森华堂将召开记者会交代事件。

陆兆福不害怕批评和挑战

陆兆福认为，张盛闻没必要欺负“小的”，大可向他下战书辩论。

“倘若要辩，他大可来向我下战书，我会奉陪到底。”

他是就张盛闻穷追，点名要芙蓉区国会议员选区下的行动党罗白州议员萧金良和沉香州议员吴金财，作为张聒翔的辩论队成员，这么回应。

他说，来届大选，张盛闻作为芙蓉区国会候选人，并非罗白和沉香州议席，所以没必要针对或欺负“小的”。

他强调，张盛闻若来挑战，他不会对任何的批评和挑战感到害怕，因对于芙蓉国会的课题或服务，他有足够的成绩单应对。

他指出，一直以来，行动党是以团队服务精神，每个团队都有长短，因此团队可确保个别议员做好本分，张盛闻若认为萧吴俩人做得不好而攻击，那也代表了那是张盛闻的偏激做法。

陆兆福也坦言，针对连续多周拜访选民活动，这可让他们真正听到选民的心声，而且也对行动党州议员有好坏的评估。

“议员的评估是由选民来评估，而非由敌对党来批评，这是非常缺乏中立，所以我们会听取民意，非国阵的意见。”

正当陆兆福召开记者会，一位罗白华裔选民突然走过来向他投诉萧金良，并称州议员服务不好及很差，直言下届投废票，不再投萧金良，陆兆福仅是礼貌回应“好的！”，随后再继续记者会。