受金钱游戏谣言困扰 MBI公司保留法律追责权 国内新闻

（吉隆坡15日讯）卷入金钱游戏活动风波，MBI国际私人有限公司表示，将对造谣者保留法律追责权。

该公司法律事务局今日发表文告指，该公司近日来受到金钱游戏活动谣言困扰，因此，警告捕风捉影、极尽歪曲、甚至以讹传讹刻意散布谣言诋毁该公司商誉的人士保留法律追责权。

文告指，我国执法单位近日努力取缔日益猖獗的金钱游戏活动，可谓城门失火，可能会殃及池鱼，让该公司遭不法之徒借机诬告牵涉金钱游戏，企图妄加陷害。

“抱着真金不怕火的正确理念，我们坦然积极配合及协助调查；以期早日还我清白本质与商誉。”

它说，这些人士躲在网络及脸书的“裙底下”造谣，指泰国警方瓦解的地下毒品集团和该公司有关连，接着更指该公司涉及卖淫活动

文告指出，在该公司的商业伙伴和商业来往者俱泰然自若如常进行商业活动下，有关谎言已经不攻自破。

“本公司法律事务局律师团将于日内飞赴曼谷直接指示泰国律师团进行彻查，设法揪出网络懦夫并采取严厉法律行动维护本公司之商誉。”

文告强调，该公司有目共睹的大幅度实体经济与商业活动及不断回馈社会的方针与举措将一如既往地与社会福利接轨，对于捕风捉影，极尽歪曲，甚至以讹传讹刻意散布无中生有谣言诋毁该公司商誉之不负责任份子，他们将保留法律追责权。