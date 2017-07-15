Centrio Avenue公寓垃圾分类推介礼 沈志勤冀居民尽责配合分类 北马新闻

（槟城15日讯）为提高民众垃圾源头分类的意识，槟岛市政厅与Centrio Avenue公寓周六上午联办垃圾源头分类推介礼，让民众对垃圾分类有更进一步的认识。

峇央峇鲁区国会议员沈志勤受邀致词时表示，该公寓是新落成的，近几年才有居民陆续搬迁至内，希望大家给予极力的配合，为自己打造舒适的环境。

他提醒民众，若没按照指示进行垃圾源头分类，将会被罚款，希望大家尽自己的责任。另外，若发现有居民没有进行分类，也可向公寓的共管机构作出投诉。至于公寓停车格不足的问题，沈志勤表示正和发展商接洽中，若有进一步消息，将会告知民众。

再也巴兰：维护环境 让更多动物继续生存

峇都蛮区州议员再也巴兰说，维护环境人人有责，至今该区还可见老鹰在高空翱翔，希望大家给予高度的支持，让更多动物可继续生存。他提醒民众适逢雨季时，必须清除积水或进行大扫除等，避免蚊虫滋长。

该公寓共管机构主席李贤隆希望民众积极响应垃圾源头分类活动，为自己打造舒适的环境。现场出席者尚有槟岛市政厅秘书尤端祥等。