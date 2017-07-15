发售21.5亿永久债券 云升大举扩充油气业 经济新闻

（吉隆坡15日讯）云升控股有限公司（Yinson，7293，贸易服务组）发行价值5亿美元（约21亿5000万令吉）的永久债券，为集团的业务计划筹措资金。

这家石油与天然气支援服务供应商向大马交易所报备称，旗下独资子公司Yinson Juniper有限公司发售这批多元货币债券（也被称为永久债券），并计划将它在新加坡交易所上市。

“新交所原则上已批准这批永久债券在新交所上市和报价，而这项批准不应被视为对发行商、（云升控股或子公司）、债券计划或债券本身作为正面的评价。”

云升控股指出，渣打银行是这项永久债券发行计划的主要顾问、独家管理人和交易商。

周五闭市时，云升控股跌1仙或0.29%，挂3.48令吉，一共有156万1700股易手。

引入日本财团加强营运优势

云升控股近期迎来由4家公司合组的日本财团入主成为股东，并放眼通过此合作关系，进驻更大的市场及标得更多大规模的项目，融资前景也更为乐观。

云升控股总执行长林镇严指出：“通过这项最新的联营计划，我们有望将云升控股带往另一个层次。我们可从新股东的各个专业领域获得许多优势。”

据《The Edge》财经报报道：云升控股在7月3日与买家签署一项协议，将加纳的浮式生产储卸油轮（FPSO）子公司John Agyekum Kufuor（JAK）的26%股权脱售予这家日本财团，售价介于1亿400万美元（约4亿4720万令吉）和1亿1700万美元（5亿310万令吉）之间。

完成股权脱售计划后，云升控股将持有JAK的74%股权。不过，有关各方仍未敲定售股计划金额的相关细节。

这家日本财团由住友商事（Sumitomo Corp）、运输公司川崎汽船株式会社（Kawasaki Kisen Keisha Kaisha Ltd，简称“K”Line）、采购与建筑公司日挥株式会社（JGC Corp），以及大股东为日本政府的日本政策投资银行（Development Bank of Japan Inc，DBJ）合组而成。

住友商事、三菱商事（Mitsubishi Corp）和三井物产（Mitsui & Co）为日本3大贸易公司。住友商事的业务横跨6大洲及65个国家，业务范围包括在英国及印尼进行石油勘探、开发与生产。

林镇严表示：“我们可运用住友商事的广阔网络进驻新市场。他们知道当地的文化，也知道当地的条规，这也使我们在扩展（入驻新市场）业务方面比别人占尽先机。”

另外，住友商事也可通过这项合作追随同业的脚步，跨足FPSO领域。

他说：“你看，三菱商事和三井物产已进驻FPSO业务，它们与第2及第3大FPSO业者（SBM Offshore NV和Modec Inc）进行合作。”

截至2016年底，“K”Line负责管理430艘重点船舶，其中包括23艘油轮、49艘液化天然气（LNG）运输船，以及8艘岸外勘探与产油支援船。这项合作也让云升控股有机会将原油从依靠运输油轮转换为FPSO，因为这项联营合作将来或延伸至其他合作项目。

林镇严指出，这项联营计划参照三菱商事及荷兰FPSO业者SBM之间的合作，另一家物流公司日本邮船株式会社（NYK Line）也参与后者的联营计划。

日挥株式会社是云升控股的另外两名合作伙伴之一，该公司是一家在80个国家参与过2万个项目的知名工程、采购及建筑承包商，曾参与的项目包括国家石油的第2座浮式液化天然气（LNG）厂房（PFLNG2）。

他表示，日本政策投行将可提升云升控股的未来融资能力。

“我认为，若我们与它们（日本政策投行）继续合作，我们可获得较低的贷款。这将为我们带来极大的帮助，因为融资是庞大成本的一部分。”

截至今年1月31日止，云升控股的订单企高于37亿美元（159亿1000万令吉）。该集团营运着6艘船只，以及近期在越南履行10亿美元（43亿令吉）的Ca Rong Do（CRD）浮式生产储油轮（FPSO）租约。