春府红姨餐馆超火 亮点是全美女服务员 国际新闻

泰国春武里府直辖县贤素镇考兰路路口附近，有一家名叫「红姨餐馆」的美食店生意超级火爆，店内除了有各种的特色美食外，其中最闪耀的亮点就是所有的服务员都是美女！为一睹美女容姿和品尝店内美食，大批食客慕名光临。

据了解，光顾「红姨餐馆」的顾客想吃到这家餐馆特色招牌菜时，不用直接呼叫服务员过来点菜，只要伸出手向美女服务做出数字「5」的手势，她们便明白顾客的意思，并给顾客端上泰式软骨粥、烤肉等5道最受欢迎的特色菜系，而这个手势也是这家餐馆的独家招牌手势。此外，如果顾客要和美女服务员合影，她们也会建议顾客张开手掌伸出五指，做出「5」的手势进行合影。

这家餐馆算是当地的老店，已有30年的经营历史，在贤素镇可是数一数二的美食餐馆，同时可容纳60多桌的顾客。

餐厅内的最大亮点就是美女服务员，店内有时会举办各种有奖活动。一旦有这样的活动，美女服务员便邀请顾客参与。如果有哪位顾客获奖，美女服务员便上前为顾客分发奖品，以及与顾客拍照合影，让食客留下深刻而美好的印象。该餐馆共有9家分店，但现在名气最大便是春武里府贤素镇的「红姨餐馆」。