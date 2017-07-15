埃及持刀客袭红海度假胜地 外籍游客2死4伤 国际新闻

（开罗15日综合电）埃及红海度假城市洪加达周五（14日）发生凶徒持刀袭击游客事件，6名外国女游客遇袭，2名德国籍游客死亡、另有4人受伤，分别是两名捷克及阿美尼亚人。袭击者已被逮捕，未知其行凶动机，亦未有组织承认责任。这是当地逾一年来首宗针对外国游客的袭击。

年约20多岁的埃及籍疑犯，先在洪加达（Hurghada）的扎哈比亚酒店用刀杀害2名德籍女游客并刺伤2人；之后再游到邻近的帕拉西奥度假村再刺伤2人，行凶男子其后被捕。

据悉，疑犯行凶前高声呼喊埃及人走开，以便可以袭击外国人；游客的脸部、颈部和腿部受伤。

暂无组织对这宗袭击承认责任，袭击者有时会确保他们只杀外国人，并非对付穆斯林。去年1月，两名配备刀枪和自杀腰带的袭击者到洪加达一间酒店的海滩，袭击游客、造成3人受伤，凶徒明显是极端组织“伊斯兰国”（IS）支持者。

自7月10日起，埃及政府延长紧急状态三个月。中国驻埃及大使馆提醒中国游客应避免自行结伴或者单独到埃及自由行，尽量通过正规旅行社参团旅游，不脱团单独行动，不前往非正规旅游景点。