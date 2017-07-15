张盛闻：奖学金改念海外名校 政府特别赞助80%学费

（吉隆坡14日讯）马青总团长兼教育部副部长拿督张盛闻上议员宣布，政府再度亮绿灯，允许2014年与2015年公共服务局助学金（Bursary）得主，以本地奖学金的学费数额到海外顶尖大学深造，至于获剑桥、牛津及长春藤盟校（Ivy League University）录取的学生，政府将会特别赞助80%的学费。

他今日发表文告指出，马华特别感谢首相拿督斯里纳吉、政府首席秘书拿督斯里阿里韩沙及公共服务局总监拿督斯里再纳拉欣，再度重视马华的意愿和聆听民意，让这些学生们如愿以偿，到国外完成他们的学业。

“不过这仅供早前向马青总团教育局上诉的119名学生申请，至于那些没有在有关上诉名单内的学生，仍然可以向当局提出上诉，当局将会依据个案作出考虑。”

张盛闻指出，公共服务局已在官方网站（http://esilav2.jpa.gov.my/）公布有关详情。若有任何疑问，可电邮至dasarpenajaan@jpa.gov.my

他说，马青今年是以去年相同机制再度要求政府批淮这批学生的上诉，即获准以本地奖学金的学费数额到国外受公共服务局承认的顶尖大学深造，而学费的余额则由学生自行承担。