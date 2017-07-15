疑细菌感染 手术后手指不能伸直 国内新闻

（太平14日讯）疑细菌感染，一名退休土地测量员在医院进行手指矫正手术后，手指竟告不能伸直。

64岁的章明吉今日向廖泰义州议员投诉，希望可以协助向医院反映，以便安排进行另一次手术，让右手的手指恢复正常可以伸直自如。

他说，2016年7月22日前往太平县医院新手术楼进行矫正手指手术，先是进行左手第4只不能伸直的手指。当时是在新手术楼进行手术，手术室冷气够冷，手术后也只在医院住一天，隔天即离开，然后每天到都拜诊所清洗消毒，前后11天手指已伸直自如。他说，9月9日再进医院施行手术矫正右手第4只手指不能伸直，当时是在医院底楼一间旧手术室。手术出院后继续到都拜诊所消毒伤口，手指的伤口处却有许多黄色的浓，看了觉得恶心。

他说，都拜诊所的护士指此情况多是细菌感染，唯一办法是再施行手术。结果9月29日再次被安排动手术，可是手术后虽然伤口没有感染细菌，这时的手指依旧不能伸直。

他说，右手手指动手术两次依然不能恢复正常，怀疑之前细菌感染延误医治，而导致今日手指不能伸直，造成日常生活中非常不便。

后廊州议员廖泰义表示将向院方反映，促院方安排章氏到吉隆坡施手术以让他的手指可以恢复自如。

另一方面，他也希望院方在为病人施行任何手术时，必须确保手术室的仪器及环境是经过消毒及符合卫生水平，让病人安心动手术，避免出现细菌感染引发后遗症。