指投资公司涉骗 报案没进展 投资者转投报国行 国内新闻

（吉隆坡14日讯）数十名投资者日前针对位于旧古仔路的一家投资公司向警方报案指该公司涉及欺骗案至今没有进展，今日转向国家银行做出投报。

这些分别来自马来西亚及新加坡的投资者，今日在行动党泗岩沫区国会议员林立迎及雪州行动党州委刘天球的陪同下，前往国行做出投诉。

林立迎：逾百人投报 警方仍未行动

林立迎指出，截至目前已经有超过100个人针对该投资公司向警方做出投报，但至今未见警方采取任何执法行动，这迫使他必须带着投资者到国行做出投诉。

其中一名马来西亚投资者许女士表示，这家公司声称拥有多项投资项目，包括稻米、煤矿和博彩，由于每个月的回酬超过3%，所有很多投资者都纷纷投资了这些项目。

她说，每一个项目的一个单位大约5万令吉，但他们已经领不回所谓每个月3%的回酬。

有关集团亦在中国招揽投资

马来西亚的投资者透过微信发现有关集团在中国也有招揽投资，而受骗的投资者也已经向当地的公安报案。

因此，许女士说，我国的投资者将会在本月21日飞往中国深圳与当地投资受害者会面，并一同向当地公安报案。

另一方面，许女士指出，该投资公司的投资项目多数位于柬埔寨，他们甚至曾经在公司的带领下前往柬埔寨了解有关投资项目的厂及地段，这更是让他们相信该公司的投资。

然而，她表示，他们在较后发现这些厂和地段都是向别人借来让投资者参观的假象，柬埔寨当局甚至已经发出逮捕令，欲逮捕该集团拥有拿督斯里勋衔的创办人。

为此，林立迎表示，他将带着有关逮捕令的详情，前往马来西亚警察总部跟有关单位了解，我国是否能够透过柬埔寨的逮捕令，协助逮捕拿督斯里创办人。

狮城逾百人受骗 损失500万新币

来自新加坡的投资者萧小姐则表示，新加坡有逾百名投资者掉入这项投资骗局，损失约500万新币。

她说，投资者在首几个月仍可以得到回酬，但之后就再也得不到回酬，甚至联络不上负责人。

她指出，有关公司在新加坡营业了9个月后就已经倒闭，因此，他们也已经向警方做出投报。

萧小姐说，该公司的拿督斯里负责人一直以慈善家的身份自居，其实是所谓的慈善捐款也是欺骗他们的血汗钱所得来的。

“我们今天站出来，就是不希望再有公众被欺骗，他们不是真的慈善家。我们也希望马来西亚政府及相关单位能够采取行动。”

刘天球：逮捕后又被释放 促国行冻结操盘手户头

刘天球指出，虽然执法单位逮捕了数名金钱游戏操盘手，但之后又将对方释放，不但没有将对方控上法庭，甚至让他们能够自由进出我国。

他促请国行，冻结这些人士的银行户头，将他们提控上庭，以免再有人受骗。

他说，这些集团渗入中国市场，欺骗当地人民的钱，这将会影响我国的经济。

“我不是危言耸听，我们配合中国在推行‘一带一路’，这些事情不断发生，肯定会打击到这项政策。”

满星云网站张贴国行标志 刘永山：国行竟无动于衷

另一方面，行动党甘榜东姑州议员刘永山则表示，本身在开斋节前向国行投诉指满星云集团在集团网站上张贴国行标志，但截至目前都未见满星云将国行标志从网站除下。

“我要求国行官员正视这个问题，如果你连国行的标志都保护不了，你要如何保护其他受害者。然而，截至目前国行标志依然存在满星云集团网站。”

他质问，满星云集团至今没有从网上除掉国行标志，是因为国行对他的投诉无动于衷，还是没有能力采取行动。

刘永山说，本身也向马来西亚合作社委员会(SKM)提出申请，要求该委员会提供满星云合作社所有的资料，包括会员、董事部成员及商业活动等等。

然而，他表示，他所得到的回函只有满星云合作社的董事局成员名单，让他不禁怀疑满星云是否没有根据《1993年合作社法令》向委员会提呈年报、财务报告、会议记录等报告。

为此，他促请合作社委员会，立刻要求满星云合作社提呈相关报告。

他也敦促执法单位，在对付金钱游戏集团课题上不要拖泥带水，接到投诉就必须立即调查，不要让马来西亚成为老鼠会天堂。