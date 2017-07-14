胡栋强：管制山坡发展无效 槟逢雨便出现泥水瀑布 北马新闻

（槟城14日讯）民政党槟州第一副主席胡栋强在甘密山珍珠英达组屋(Mutiara Indah)召开记者会，邀请媒体观看槟城新的“瀑布”。

他在记者会上表示，该党曾在两年前在同一个组屋召开过记者会，要求州政府设立由朝野及非政府组织联同设立的山坡发展监督委员会，但州政府至今却一直没有接纳他们的意见，反而继续大肆开发山边地点，以致槟城现在逢雨成灾的窘境。

他因槟岛多处在周五的豪雨后淹水及出现泥水瀑布，而决定召开记者会，让媒体见证其中一个超过十层楼高的瀑布。他说，该组屋后方每逢下雨后会有山水从该处流下，以往都很清澈，但现却成了奶茶色，他相信该区出现这个现象是与秃头山遭开发有关。

他认为槟城近期每次豪雨都引起闪电水灾，其泛滥的河水都呈奶茶色，这些都是山泥水，是非法开放和槟州政府没有效管制山坡发展造成的，他担心若继续放任，山边迟早会发生土崩事故。

“该瀑布仅仅在下了1至2小时的大雨后，便已成‘奶茶’，若是下了一整天的雨，岂不山崩地裂？”。在现场者包括民政党槟州服务局主任许翔茗及党员郭荣罗。

居民：引山水入河 “瀑布”是排水沟

然而，当记者询问一名路经的当地居民时，他反驳胡栋强的说法，表示瀑布在该组屋建好前就一直存在，是水利灌溉局用以将山水引入河的排水沟，因此不可能会出现山崩情况。

受访者王礼山是退休市政厅员工，他曾协助组屋居民向水利灌溉局反映居民担心该瀑布会对居民带来的危害，而该局则派人多次提升该排水沟，同时设立围栏，做足安全措施。他也说，该排水沟是数十年前就通过的计划，跟现有的州政府以甚至前一代州政府无关。