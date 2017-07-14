黄伟益：阻哈迪再呈法案 促张盛闻兑现承诺包围国会 北马新闻

（槟城14日讯）丹绒区国会议员黄伟益提醒马青总团长拿督张盛闻要兑现2年前的承诺，即在来临的国会期间带队包围国会，以阻止伊党领袖哈迪阿旺再度提呈法案。

黄伟益周五召开记者会时指出，在吉兰丹州议会通过修改2002年伊斯兰刑事程序法，包括允许执行公开鞭刑时，并不见张氏带队包围州议会，向巫统施压，以致丹州通过伊刑法。

他说，既然马华在体制内没办法阻止伊刑法通过，希望在体制外可以扮演好角色，在来临7月24日至8月10日召开国会期间，再给张氏多一次机会，带领马青千万大军带队包围国会。

“预料在国会召开最后一天时，将再次上演伊刑法戏码，希望张氏还记得承诺，8月10日是他大展身手的机会。”

他表示，若马青团人手不足，社青团将增派人手给予马青支援。“如果张氏敢这么做，我们也会为他打气的。”

针对公正党至今还未有鲜明立场，黄伟益希望公正党赶紧取得共识，不要再拖延。

他表示，行动党的立场非常清楚，包括伊斯兰国会议员也是反对实行伊刑法，最大的希望是希联都有共同的立场。

“有些人因为宗教因素而不能直接反对，但可以用别的方式来表达，但大家都有基本的共识，就是伊刑法是违宪的。”

陈劲达：明年取消津贴 增添师训学员负担

另一方面，针对张盛闻宣布明年6月将取消师训学员津贴，即取消每月430令吉的生活津贴及每年的交通津贴500令吉，总共5660令吉。槟州社青团秘书陈劲达直斥，这是我国对待未来教师应有的表现吗？

他说，根据教总的资料显示，一间师训内大约有30%学员的父母有领取一马援助金，可见家境并不富裕。

“在这种情况下，取消津贴不止，还要他们申请国家高等教育基金（PTPTN），毕业后还要缴还贷款，岂不是增添他们的负担？”

他表示，取消津贴已不是新鲜事，政府在征收消费税时，曾表示可实行更多惠民政策，但为什么还要取消师训学员的津贴？是不是我国已经在破产边缘？所征收的钱去了哪里？“在外国有很多当地人都想成为公务员皆因福利好，为什么我国无法办到？是不是想让人才外流，再由外劳来取代本地人？”

对此，黄伟益也表示不解为什么在明年6月份才实行，是不是因为大选？

他指出，内陆税收局在全国不断展开追税行动，所有的税收到底去了哪里？为什么不能让学员享有基本的福利？这将导致更多人不愿意上师训课程，不愿意当老师，间接引发更多问题发生。

他说，这国家本来有预算的东西，也会变成没有预算，希望张盛闻出面交代，不要做个邮差，帮政府宣布坏消息，应提供解决方案，借贷不是最好的办法。

出席者尚有社青团宣传秘书王宇航。