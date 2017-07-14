【视频】启用两周即故障 8人受困八爪鱼新升降梯 北马新闻

报道：丁伟伦

(槟城14日讯)刚启用不到半个月的光大八爪鱼升降梯，周五晚疑技术问题，首次发生故障事件，导致8人受困在升降梯内逾20分钟，所幸只受惊一场。

这起升降梯故障事件是于晚上约9时30分钟，在槟榔律方向入口处天桥下发生。

土库街消拯局于晚上9时38分接到投报后，派6名消拯员到场援助，费时约10分钟成功把8人救出。受困者包括4名男子，2名女子及2名小孩。

一名看顾当地的保安人员伊布拉欣受访时说，他发现8人受困后立即致电给消拯局，据他了解受困者都是华裔游客。

槟州马华光大区工作队队长陈宣得在接获消息后，也赶到现场了解情况。他对于刚启用的新升降梯即发生故障感到不满，并促当局关注问题，确保升降梯能安全操作。

从2015年12月开始动工的八爪鱼天桥提升工程，根据原先计划工程该于今年4月全面完工，不过，由于需要转移地底下大量电缆、水管及通讯路线，完工期限已延至7或8月。

目前天桥中的光大大道（KomtarWalk）及林萃龙医生路兼槟榔律两个方向入口处，其装置电梯及手扶梯工程已在7月初完工，并可先使用。