《孤独星球》2017亚洲最佳旅游地 马六甲名列第九 国内新闻

（马六甲14日讯）国际旅游指南《孤独星球》2017年亚洲十大最佳旅游地名单公布，马六甲榜上有名，排行第九。

《孤独星球》指出，2008年联合国教科文组织授予马六甲历史城区世界文化遗产的头衔，使它稳固了“东南亚热门旅游地”的地位。从那时起，数以千计的老建筑经过重新装修，摇身一变成了精品酒店，餐馆和画廊。

“而最近，旅行者的关注焦点转移到了马六甲河上，沿着这条蜿蜒的水道乘坐游船的游览方式，变得越来越受欢迎。”

它也推荐由两座仓改造的朵云轩，游客亦可在每个周末举行的跳蚤市场，翻寻纪念品。

这份2017年亚洲十大最佳旅游地，榜首是中国甘肃，新加坡恭锡路则入榜排行第四。

《孤独星球》2017年亚洲最佳旅游地

1.中国甘肃

2.日本横滨与镰仓

3.印度喀拉拉邦北部

4.新加坡恭锡路

5.哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）

6.日本飞驒高山（Hida Takayama）

7.中国西安

8.斯里兰卡高原地区

9.马来西亚马六甲

10.印尼四王群岛#