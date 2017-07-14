《孤独星球》2017亚洲最佳旅游地 马六甲名列第九 国内新闻
（马六甲14日讯）国际旅游指南《孤独星球》2017年亚洲十大最佳旅游地名单公布，马六甲榜上有名，排行第九。
《孤独星球》指出，2008年联合国教科文组织授予马六甲历史城区世界文化遗产的头衔，使它稳固了“东南亚热门旅游地”的地位。从那时起，数以千计的老建筑经过重新装修，摇身一变成了精品酒店，餐馆和画廊。
“而最近，旅行者的关注焦点转移到了马六甲河上，沿着这条蜿蜒的水道乘坐游船的游览方式，变得越来越受欢迎。”
它也推荐由两座仓改造的朵云轩，游客亦可在每个周末举行的跳蚤市场，翻寻纪念品。
这份2017年亚洲十大最佳旅游地，榜首是中国甘肃，新加坡恭锡路则入榜排行第四。
《孤独星球》2017年亚洲最佳旅游地
1.中国甘肃
2.日本横滨与镰仓
3.印度喀拉拉邦北部
4.新加坡恭锡路
5.哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）
6.日本飞驒高山（Hida Takayama）
7.中国西安
8.斯里兰卡高原地区
9.马来西亚马六甲
10.印尼四王群岛#
Share your vote!
- Fascinated
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid