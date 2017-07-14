首半年案件同等去年整年 吉辇县毒品犯罪率上升 北马新闻

（吉辇14日讯）吉辇县的毒品犯罪率有上升趋势，在1952年危险毒品法令39C条文下，今年首6个月已有15宗案件被提控及下判，同等于去年的一整年的15宗。

吉辇警区主任奥玛巴迪亚警监今日上午召开记者会时指出，在该法令下被提控的毒品案件，2014年2宗、2015年10宗、2016年15宗，今年首6个月就15宗了。

他说，被捕的贩毒者去年有112人、今年100人，拥毒者去年164人、今年174人；去年起获海洛因8.011公斤、冰毒5.047公斤、哥冬叶4.2公斤及哥冬水73.45公升，今年起获海洛因1.309公斤、冰毒0.255公斤、哥冬叶14.938公斤及哥冬水269.795公升。

奥玛巴迪亚指出，警方本月12日清晨6时左右在新芒魏一间屋子外，逮捕了2名30余岁的巫裔男子，起获250.33克海洛因及12克冰毒，共值约1万500令吉。

他说，这2名本地男子也是吸毒人，1人有3毒品前科、1人有3毒品前科及1刑事案底，2人尿检呈阳性反应，警方将援引1952年危险毒品法令39B条文展开调查。

他相信，随着这2名男子的落网，警方也侦破了新芒魏司林成一带的贩毒活动。

晨运老翁遭劫匪刺案 2遭扣巫男保释外出

另一方面，针对一周前发生在巴里文打的晨运老翁遭劫匪刺案，奥玛巴迪亚表示，警方还在调查中。

他说，两名被扣捕的巫裔男子，经过一周的延扣助查后，昨日经获保释外出。

他强调，警方非常重视这宗案件，一切调查还在进行中，不便多透露。