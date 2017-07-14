卢界燊开“无声记者会” 粘纸封口展示首长律师信 北马新闻

（槟城14日讯）无声胜有声？

槟州民政党青年团代团长卢界燊周五召开“无声记者会”，他以粘纸粘着嘴巴，不发一言，只展示他所接获由槟州首长林冠英发给他的两封律师信。卢界燊是与槟州民青团副团长普文、副财政陈政雄、州委杨坤伟及党员林毅帆共同召开这场“无声记者会”。

他们嘴巴上的粘纸是以三种语文写着“行动党要封我口”、“DAP WANT TO SEAL MY MOUTH”及“DAP MAHU TUTUP MULUT SAYA”。当卢界燊以手势表示记者会已结束时，一家电视台的拍摄员问及：“没有记者会吗？”，前者以手势表示“没有”。

在“无声记者会”过后，卢界燊发表项简短文告交待指，槟州首长针对他早前提问太子道土地交易未经公开招标一事，发出两封律师信给他，至于报道记者会新闻和文告的报章也同样接获律师信。文告强调，他不会被这种行为“吓到”，并会继续为槟城人发声，同时继续针对相关课题发声。

过后，卢界燊向记者透露，他于7月10日（周一）已通过律师，否决林冠英发给他的律师信里提出的要求。