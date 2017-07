卢界燊开“无声记者会” 粘纸封口展示首长律师信 北马新闻

(槟城14日讯)无声胜有声?

槟州民政党青年团代团长卢界燊周五召开“无声记者会”,他以粘纸粘着嘴巴,不发一言,只展示他所接获由槟州首长林冠英发给他的两封律师信。卢界燊是与槟州民青团副团长普文、副财政陈政雄、州委杨坤伟及党员林毅帆共同召开这场“无声记者会”。

他们嘴巴上的粘纸是以三种语文写着“行动党要封我口”、“DAP WANT TO SEAL MY MOUTH”及“DAP MAHU TUTUP MULUT SAYA”。当卢界燊以手势表示记者会已结束时,一家电视台的拍摄员问及:“没有记者会吗?”,前者以手势表示“没有”。

在“无声记者会”过后,卢界燊发表项简短文告交待指,槟州首长针对他早前提问太子道土地交易未经公开招标一事,发出两封律师信给他,至于报道记者会新闻和文告的报章也同样接获律师信。文告强调,他不会被这种行为“吓到”,并会继续为槟城人发声,同时继续针对相关课题发声。

过后,卢界燊向记者透露,他于7月10日(周一)已通过律师,否决林冠英发给他的律师信里提出的要求。