温网闯决赛缔3纪录 大威不服老迎第二春 体育新闻

（温布顿 14 日综合电）在周四结束的一场半决赛焦点战中，年届37岁的美国老将“大威”威努斯威廉斯以6比4、6比2击败了英国一姐孔塔，第9次打进温布顿网球公开赛决赛。

87胜超小威位列第3

这一战过后，大威创造了3项新纪录：她成为公开赛年代晋级温网决赛年纪最大的女球员；这是她时隔14年再次在单赛季两进大满贯女单决赛；大威温网胜场达到87场，超越妹妹小威，在公开赛年代排名第3位。

本周六，大威将会与西班牙骁将穆古拉扎展开终极大战。这是穆古拉扎继2015年之后第2次闯进决赛。在半决赛，进攻火力全开的穆古拉扎以两个6比1横扫大黑马莱巴里科娃。

温网是大威的福地，过去她在这里一共5次登顶，在现役女子球员中，其战绩仅次于妹妹“小威”塞丽娜威廉斯。值得一提的是，大威在前8次决赛中的3场失利都是拜妹妹小威所赐。小威这一次因怀孕而没参加温网。

连克6位90后球员 决赛最年长女选手

本届温网，大威焕发职业生涯第二春，她从首圈直至半决赛连克6位90后球员。打进决赛后，大威打破了捷克“女金刚”纳芙拉蒂洛娃的纪录，以37.29岁的高龄，成为公开赛年代温网女单决赛年纪最大的球员，1994年，纳芙拉蒂洛娃曾以37岁的高龄打进决赛。

本赛季，大威再次打出职业生涯的巅峰期，她在澳网和温网均杀进决赛，这是她时隔14年单赛季再次两进大满贯女单决赛。大威在澳网上演的威氏姐妹内战中输给了大威，最终屈居亚军。

下周世界排名重返前10

在战胜新科法网冠军奥斯塔彭科后，大威的温网胜场达到了86场，追平了小威，在公开赛年代并列第3位，今天击败孔塔后，大威以87胜独享第3的位置，在她之前的分别是纳芙拉蒂洛娃120胜，埃弗特96胜。凭借温网的优秀发挥，大威将在下周世界排名重返前10。

决战穆古拉扎求教小威

在赛后发布会上，谈到周六进行的决赛，大威表示会让妹妹小威支招。值得一提的是，小威在2015年就是击败穆古拉扎夺冠。

大威会否从自己的妹妹那里找到一些制胜秘诀呢？“是的，塞丽娜（大威）曾和她在决赛中交过手，不过我不清楚发生了什么，但我的确会去问问她，我肯定希望她会给我一些让我在比赛中能有所作为的建议。”大威说道。

“我还是很想念小威的，我不知道我们俩的比赛风格是不是一样，但在球场上我会像小威一样鼓足勇气试着去做同样的事情，但我真的想从中得到启发。”她说，“对于决赛我需要非常专注，你知道的，我想成为冠军。”