环法总成绩榜首易主 意车手超弗鲁姆穿黄衫 体育新闻

（巴黎 14 日综合电）2017年环法脚车赛周四结束第12赛段的争夺，AG2R车队的法国车手巴尔代以5小时49分38秒获得冠军，这是他个人第3次赢得环法赛段冠军。

不过，今天比赛出现重大的赛果转变：阿斯塔纳车队的意大利车手阿鲁以5小时49分40秒获得第3，领先排名第7的3冠王弗鲁姆20秒。这样阿鲁就以52小时51分49秒升到总排名第1，弗鲁姆以落后6秒跌到了第2位，黄衫明天将转到阿鲁手上！

进入最后的冲击阶段时，几名主力选手一开始都靠的很近。但临到终点前差距显现，弗鲁姆有点力不从心，被阿鲁甩出一段距离，但阿鲁也没有排在第1，而是AG2R车队的巴尔代！主场作战的巴尔代玩命猛冲，最后以领先阿鲁和哥伦比亚车手乌兰2秒的优势获得本站冠军！

在其他奖项上，快步车队的基特尔以352分继续高居冲刺榜首；太阳网车队的巴吉尔以70分继续穿着爬坡圆点衫；奥利卡车队的西蒙耶茨依然是青年白衫拥有者；今天敢斗奖给了库明斯。天空车队以158小时42分35秒继续列车队第1。