召开最高理事会议 希望商讨领导名单 国内新闻

(八打灵再也13日讯)希望联盟领导层召开最高理事会议，相信商讨领导名单。

数十名希联4党的领导层周四晚8时陆续抵达公正党总部，会议估计在8时45分开始，一直到午夜12时都未结束。

土族团结党在今年3月份加入希联后，希联一直都为在领导层名单上达成共识，而周四晚的会议相信继续为领导层名单做出努力。

值得一提的是，土著团结党总裁敦马哈迪也亲自出席会议，其余出席的土团党主席丹斯里慕尤丁、署理主席拿督斯里慕克里、公正党主席拿督斯里旺阿兹莎、诚信党主席莫哈末沙布、诚信党副主席拿督慕扎希、行动党代主席陈国伟、希联秘书处主任拿督赛夫丁、公正党副主席希维尔、蔡添强、三苏依斯甘达、努鲁依莎、公正党总秘书拿督赛夫丁、公正党妇女组主席祖莱达、行动党全国组织秘书陆兆福、法律局主任哥宾星、诚信党署理主席沙拉胡丁、副主席拿督胡桑慕沙、总秘书安努亚达希、策略局主任祖基费里、妇女组主席西蒂玛丽亚、联邦直辖区主席哈达南利、土著团结党最高理事拿督拉昔胡欣及土著团结党青年团团长赛沙迪。