助乐龄人士自行申请身份证 民政尝试年龄降至60岁 国内新闻

（吉隆坡13日讯）民政党主席拿督斯里马袖强表示，民政党已经成功让70岁以上没有身份证的乐龄人士自行向国民登记局申请身份证，民政党接着将尝试把自行申请身份证的年龄降至60岁。

他也感谢各政府相关单位在过去一年，民政党努力协助乐龄人士申请身份证时提供的协助与配合，包括让等待面试的时间从1年缩短到1个月，而警方的调查也从2年缩短到53天。

马袖强今日在民政党颁发申请身份证同意书给10名70岁以上的乐龄人士后，在记者会上，如是表示。

他说，除了乐龄人士，民政党手上也有344名18岁以下小孩没有公民权的案子，他们也将尽快协助这些孩子到学校上学及得到公民权。

他指出，小孩申请公民权程序更为复杂，需要2至3年的时间，为了不耽误小孩的学业，他们将会先协助小孩得到上学的批准，并同时为他们申请公民权。

另一方面，为了让国人更了解申请公民权的程序及详情，民政党特别设立了“大马公民权指南”，让对申请公民权有疑问的人士，可以透过脸书询问详情。出席活动的包括民政党副主席拿督刘华才、公共服务与投诉局主任拿督刘开强及副主任刘博文。少女叶莉芸成功获得公民权

今日的仪式现场，也有一名20岁的少女叶莉芸成功获得公民权，但由于没有身份证，人在沙巴的她无法亲自到吉隆坡领这份批准信。

马袖强在致词时感慨表示，该名少女已经20岁，但从来没有离开过沙巴，主要原因是没有身份证的她，无法乘坐飞机飞往其他州属。

“她说没有来过吉隆坡，我邀请她来，但是她没有身份证，无法飞来，今天是她的姐姐代替她拿这封信。”

叶莉芸的姐姐叶莉清在较后接受媒体访问时说，她跟莉芸是同父异母的妹妹，莉芸的妈妈是外籍人士，跟爸爸在没有结婚的情况下生下妹妹，一直到妹妹在12岁要申请身份证时，才发现妹妹所持有的报生纸上注明她非本地公民。

她说，自那时候起，爸爸就不断奔波为妹妹申请身份证，时时刻刻都在担心没有公民身份的妹妹的未来。

“今天，妹妹终于可以拿到身份证了，我想爸爸应该是最激动的。”

在仪式现场，其余10名年龄介于69岁到80岁的乐龄人士，对于自己奔波多年终于获得想要的公民权而激动流泪。

罗莲香最想到中国一趟

70岁的罗莲香表示，由于没有报生纸，她在15岁申请身份证时得到的却是红登记，她努力多年，终于在今年拿到了身份证，她最想要的就是可以到中国一趟。

李正瑞激动流下男儿泪

李正瑞（74岁）看到自己努力多年终于成功取得公民权，虽说男儿有泪不轻弹，却也激动得流下了男儿泪。

他哽咽地说，自己从21岁开始就不断尝试申请身份证，奔波了数十年都未能成功，所以在53年后的今天得到身份证，他已经无法控制自己的眼泪。

李正瑞的孩子说，从他懂事以来，便看着爸爸不断奔波，只为了一张身份证。

“我爸爸没有放弃过，每天跑律师楼，透过马来朋友帮忙申请，都没有成功过。”

马袖强在致词时说，因为这些乐龄人士从未放弃为自己申请公民权，民政党也会坚持到底，协助更多的人获得公民权。