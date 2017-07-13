儿欠赌债连累家人 父母愤而脱离关系 北马新闻

（太平13日讯）25岁儿子欠万元赌债导致住家被人丢玻璃及上锁，父母愤而与儿子切断亲情，促请债主别再烦他们。

不堪大耳窿一再骚扰的金河园烧鸡饭小贩叶彩蘋表示，本月4日及5日有数名人士上门讨钱，表示儿子网上赌博欠下1万8000令吉赌债。

她指出，当时儿子不在家，儿子回家后即骂他欠赌债被人找上门讨债，不料儿子表示本身会解决，还要了1000令吉来还债。

“不久后，债主又来电表示，1000令吉不够还债，要多付4000令吉，因为没钱也就拒还，并要对方向儿子追债，毕竟借钱的是儿子。”

她说，没料到，昨日清晨，丈夫听到铁门外有摩托车声响，于是起床通过窗口往外看，看到一名男子用铁链锁住铁门，然后离去。

为策安全，随即到警局报案，不料才抵达警局，又接到女儿来电指有人将酒瓶丢进家中，并将彩灯打破。

她说，儿子欠赌债搞到家人终日提心吊胆，愤而将儿子驱出门，并决定脱离关系，希望债主别再来追债，毕竟她没能力还。

她在无助下向后廊区州议员廖泰义求助。廖泰义吁请父母关心子女，提醒他们别染上赌博恶习包括网上赌博，免发生欠债问题影响家庭和乐。