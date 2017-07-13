E-IDAMAN鼓励民众垃圾分类 将推出爱心卡积分消费 北马新闻

（亚罗士打13日讯）固体废料管理承包商E-Idaman公司料将在未来2至3个月，配合政府推出精明“爱心卡”（Kad My Kasih），鼓励民众进行垃圾分类，从中可换取积分到超市消费或缴还水电费等。

E-Idaman公司首席执行员赛夫指出，“爱心卡”如同一触即通卡（Touch & Go)般，是属於精明卡，民众把垃圾分类后，该公司付款给民众的方式把积分打进爱心卡，民众就可以到指定的超市消费或缴还水电费。

他说，使用“爱心卡”鼓励分类垃圾后换取积分的方式已在清真寺试跑6个月，效果不错，居民把可再循环垃圾放在清真寺的回收笼子，清真寺即可换取积分充作基金。

赛夫于周四在E-Idaman公司举行开斋节开放门户上，这么表示。他说，2016年6月起落实垃圾分类后，吉打州内50%户人家有进行垃圾分类，不过与此同时，人们制造的垃圾量亦在增加中，该公司因此进行调查后发现民众没有进行垃圾分类的其中一个原因是再循环垃圾的设备不足够。

吉玻是西马最干净州属

另一方面，赛夫表示，该公司管理吉玻的固体废料已7年，期间民众的卫生和清洁意识已有显著提升，吉玻两州因此被喻为西马最干净的州属。

他说，在佳节期间，一般上垃圾量会增加20至30%。他说，目前，民众每日制造的垃圾量是1300吨，若加上园艺等的废物，垃圾量可达每日1800吨。

他说，目前，该公司拥有500辆垃圾车，以及6400名员工，今年开斋节该公司已达民众零投诉的目标。

推行“不浪费食物”概念

E-Idaman公司举办开斋节开放门户活动，推行“不浪费食物”（no food waste)概念，以确保出席的来宾没有浪费食物。

赛夫说，在斋戒月期间，人们每日浪费的食物量是270吨。他说，比起去年，今年的食物浪费量虽有降低5%，不过民众“不浪费食物”的意识仍然低。