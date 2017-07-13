魏家祥：违反国家宪法 暗批丹政府言而无信 国内新闻

（梳邦再也13日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥表示，吉兰丹州议会修正《2002年伊斯兰刑事程序法》，以允许公开鞭刑一事已违反国家宪法，更暗批丹州政府言而无信！

他说，本身对于丹州政府修正《2002年伊斯兰刑事程序法》，并且允准在监狱以外的地方公开鞭刑一事感到不奇怪，惟他提醒丹州政府，对人民所做出的承诺，理应去实践，而不是言行不一。

“对于吉兰丹州政府允许公开鞭刑，我一点都不觉得奇怪。但是，丹州政府曾在3月份的时候，信誓旦旦地表示不会公开执行鞭刑，这点我倒是觉得很奇怪。所以，我要告诉人民‘听其言，还是得观其行’。”

魏家祥也是首相署部长，他今日是在马来西亚中小型企业公会筹建会所的新闻发布会后，在记者会上，被媒体问及有关丹州议会昨日通过修订《2002年伊斯兰刑事程序法》，包括允许公开鞭刑一事，做出这项回应。

他指出，其实马华昨日已在第一时间通过该党的宗教和谐局主任拿督斯里郑联科发布该党对丹州议会修法的声明，而他也再三强调，马华在任何课题上，都是以国家宪法为依规。

“因此，任何违反宪法的，马华是绝对不会赞成的。”

不过，询及马华是否会寻求法律途径阻止丹州政府执行公开鞭刑，魏家祥则并未正面做出回应，仅以“你（丹州政府）可以做你的，但你应该知道会受到法律的约束。”，做出回应。