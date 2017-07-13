马袖强：条规阐明监狱内执行 促总检澄清公开鞭刑 国内新闻

（吉隆坡13日讯）民政党主席拿督斯里马袖强指出，《2000年监狱条规》已经阐明鞭刑必须在监狱内执行，促请总检察署澄清有关丹州欲落实公开鞭刑事项。

他促请丹州议会成员厘清，现阶段没有州属监狱，所有的伊斯兰法庭和民事法庭的判刑，都必须在作为联邦机构的监狱局执行。他补充，根据《2000年监狱条规》第132条文阐明，体罚（鞭打或鞭刑）应在监狱范围内执行。

马袖强今日在民政党总部出席活动后，在记者会上，针对吉兰丹州议会昨日通过修订《2002年伊斯兰刑事程序法》包括推行公开鞭刑做出回应。

他说，我国没有伊斯兰监狱或伊斯兰监狱官员，如果实行有关修订案，就必须依赖隶属联邦官员的监狱官员执行。

他指出，公开鞭刑一直以来都不是我国民事或伊斯兰法的刑罚，因此他呼吁总检察署履行责任，澄清有关事项，并厘清当中的混淆。

马袖强认为，丹州议会的这个举动，可能是为了在下届大选获得支持。

他表示，民政党对丹州议会的这项举动表示关注，而该党律师团也在昨晚展开了3小时的会议商讨此事。

他促请丹州议会及州政府，秉持现有监狱条规中阐明有关鞭刑的法律和原则，取消推行公开鞭刑。

出席记者会的包括民政党副主席拿督刘华才及公共服务及投诉局主任拿督刘开强。