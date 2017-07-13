涉嫌非礼夜店女侍应 前槟市议员自首助查 北马新闻

（槟城13日讯）首日在夜店上班的一名21岁女侍应生报警，指遭垄尾州议员杨顺兴的一名印裔特别助理非礼，对方强搂她触摸私处及胸部，还当面手淫及开价要她陪睡。随警方开案后，对方已向警方自首助查。

这名嫌犯是在律师陪同下，于周四晚到东北县警区总部自首。嫌犯也是武吉牛汝莪区部的基层领袖，同时出任某区社委会主席，并曾任职槟岛市议员一职。

该名华裔女事主是于上周五（7日）报警，称于上周四（6日）在土库街一间夜店工作时，遭上述嫌犯非礼。她在事发后才从同事口中，获知对方的身份。消息指，嫌犯借酒意要女事主陪他到夜店后方的停车场取车，一到车前，嫌犯突然从正面强搂女事主，多次强吻她。虽然女事主试图摆脱，但对方的体型庞大而无法脱身。

消息透露，嫌犯强行触摸女事主的私处及胸部。受惊的女事主试图推开嫌犯尝试逃跑，但却被对方捉住手臂。据知，嫌犯也露出阳具，要女事主为他口交。虽然她当场泪哭，惟嫌犯不理，继续在她面前手淫并向她射精，同时开价要她陪睡。

后来，在女事主多次拒绝后，庆幸最终保住清白，嫌犯无法得逞后乘上轿车扬长而去。女事主于隔日，在朋友陪同下到土库街警局报警求助。

东北县警区主任安华奥玛助理总监周四晚发讯宣布，已扣捕涉案嫌犯助查，同时证实对方是议员特别助理的身份。

他指出，将于周五援引刑事程序法典第117条文，押嫌犯上推事庭申请延长扣留令。

他指，警方也对嫌犯进行尿检，以调查对方是否有涉嫌滥毒。目前，警方援引刑事法典354条文（非礼罪名）调查此案。

警方将调查事发地点附近的闭路电视，寻找可协助破案的蛛丝马迹。

槟州总警长拿督威拉蔡义来总监今日出席槟州警方门户开放活动时说，投报的女事主是学院生，事发时她在该店兼职。

他表示，警方将调查事发地点附近的闭路电视，找出相关证据。

警方拉队前往服务中心进行调查工作时，其同事指嫌犯已多天没返回办公室 。

虽然嫌犯已于上月尾辞职，不过还未正式离开工作岗位。消息指，嫌犯于6月时，已告诉同事有意转换工作，接着于月尾就呈辞。