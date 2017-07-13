丹通过伊刑法修正案 为355法令修正案铺路 国内新闻

（吉隆坡13日讯）吉兰丹州议会周三通过的2002年（2017修正）伊斯兰刑事程序法修正案，是为了在国会寻求通过的355法令修正案铺路。这意味着，一旦355法令修正案在国会通过，丹州即可落实1993年（2015年）丹州刑事法II！

根据《马来西亚前锋报》报道，2002年（2017修正）伊斯兰刑事程序法修正案是落实丹州刑事法的技术部分，丹州刑事法涵盖的罪行包括通奸、鸡奸、诬告通奸或鸡奸，以及喝酒。

尽管丹州议会在昨天通过全面修正2002年（2017修正）伊斯兰刑事程序法中的33项条款，但依然胥视国会是否能通过1965年伊斯兰法庭法令（刑事权限），或称355法令的修正案。

法庭决定地点 行刑方式不变

吉兰丹州伊斯兰法庭首席法官拿督达勿莫哈末指出，2002年（2017修正）伊斯兰刑事程序法的修正案已获得通过，但现有的行刑方式并没有改变，不同的只是行刑的地点。

他说明，在这之前，鞭刑是在监狱内进行，但随着上述修正案通过，鞭刑可以在监狱之外的地方进行。

“不同的是，法庭将决定行刑的地点必须是公开和安全的适当地方，例如在体育馆内。”

他说，行刑方式并没有改变，如鞭打的方式、所使用的藤鞭及长度。在行刑前，必须获得卫生部的批准，同时须有医生在场。

另一方面，丹州宗教司拿督莫哈末苏克里对修正案获得通过表示欢迎，并认为此举将有助于教育社会并解决不良社会问题。

他说：“所修正的任何条款都旨在改善现有的法令，都是为了穆斯林的好。”

谢诗坚：通过公开鞭刑 伊党宣传策略稳住选票

另一方面，时事评论员拿督谢诗坚认为，吉兰丹州议会一致通过公开鞭刑，现阶段看来对我国政局不会有太大的影响，因为只要国会没通过355法案，有关刑法在丹州仍然不能落实。他说，吉兰丹是巫裔选民逾95%的州属，也是伊斯兰党的堡垒区，这一动作主要是稳定宗教至上的选民及支持者，而当地的华社，在反对乏力之下，沉默是最佳的选择。

“我认为当前这只是伊斯兰党的一个宣传策略，以稳住选票的不流失，除非国会让355伊斯兰刑法修正案通关，否则还是停留于形式而已。”

“马来西亚不像美国，马来西亚奉行中央集权制，因此最重要的戏码还是在于国会，大家都知道是怎么一回事，所以仍然看不出会有什么大的影响。”

他说，伊斯兰党通过伊刑法及宗教至上来稳住选票，虽然或许可以稳定吉兰丹及登嘉楼的支持票，但是却可能流失其他种族选民的支持。他不认为这个举动会对民联或希联产生明显的影响，反而将因而失去其他族群的选票。“不论如何，强打宗教牌毕竟是不健康的举止，也对国家的未来带来不良的影响。