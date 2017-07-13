曹观友：属土地委员会范围 已助名英祠至最后权限 北马新闻

（北海13日讯）槟州地方政府、交通管理及治水委员会主席曹观友称，他并非土地委员会成员，事件也还没提呈行政议员会讨论，他不能超越权限。

他说，名英祠应该接受首席部长林冠英的建议，派出他们的律师代表，与土地局共同解决相关问题。

“当初名英祠联络槟州政府时，是我首先接触及接手，并一路带领他们到最后的阶段，直至他们成功在2015年提呈申请。”

“我不在土地委员会里面，这是我本身的权限所限，更何况有关申请还在土地委员会，还没提呈至行政议会讨论。”

曹观友表示，在土地委员会里名英祠的个案是如何细化讨论，以及有关的土地税务，都属于土地委员会的权限范围。

他表示，名英祠在很久之前属于义兴的产业，可追溯至1800及1900年代。他相信，土地局经对有关案件的文件等做了详细的调查。

他是在周四上午于威北文蒙里武，出席槟州水利灌溉局创新奖颁发仪式及开斋节活动，在受询问时作出回应。

党员涉非礼案 交由警方调查

亦是槟州民主行动党州主席的曹观友，在受询及有党员涉及非礼案件时说，若有类似案发生，同时已向警方备案，就交由警方调查。

他强调，没有任何人可以在法律之上，任何人士都需要遵守法律。

部门拥良好工作文化系统 曹观友：就不惧人事调动

“部门内拥良好的工作文化及健全系统，就不惧人事调动。”

槟州水利灌溉局在短时间内，迎送多位主管级和县工程师迁升或调职，换了许多新面孔，槟州地方政府、交通管理及治水委员会主席曹观友以轻松的语气说，该部门拥有良好工作文化及作业系统，不惧人事调动。

他称，迎来新一批领导后或许可以提呈新意见，新的研发及革新产品，帮助部门作业层次提升。

曹观友是在周四上午，出席槟州水利灌溉局于威北文蒙里武水闸主办的革新奖颁奖礼及开斋节活动上，致词时如此强调。

应对9月可能发生水患 槟水利局做好预防工作

他说，槟州水利灌溉局已做好预防及治水工作，尤其应对9月可能发生的水患。

他也勉励员工，正面看待投诉，或许还可以从投诉及批评当中激发更好的解决方案。

槟州水利灌溉局较早前有2位副总监调职，也从联邦部门调派一位副总监接任，现任总监也相信不久后会调升，各县亦出现人事调动。

曹观友亦受邀颁发革新奖予多位表现杰出的员工。另外，威南水利灌溉局员工亦提呈革新研究的说明，利用现有的材质提升水利灌溉局的工作效率。