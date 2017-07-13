涂仲仪质问槟政府 有诚意售爱情巷50号? 北马新闻

（槟城13日讯）民政党全国副总秘书涂仲仪质问槟州政府，是否具有诚意出售爱情巷门牌50号的产业予槟州各姓氏宗祠联委会；因为在经过该党于月前向土地局查询及证实下发现，州政府于2014年1月期间已充公该产业。

他说，既然州政府为该产业的合法地主，所以接下来州政府将会开价多少钱出售该产业予华社，也同样引人关注。他于今日在民政党全国法律及人权局主任峇日星、槟州民青团代团长卢界燊及仰光路分部主席黄松卿的陪同下，在槟州民政党总部所召开的记者会上，这么指出。

同时，他指出，正当州政府于2014年1月期间充公该产业后，产业主人可在6个月内讨回该产业，不过至今显然已超过了时限。因此，他认为，较早前黄伟益及黄泉安两名国会议员所提及，宗联委需透过法律程序来索回该产业一事，实为多此一举。

接着，他也说，其实在该产业的转移上并未涉及信理员及繁杂的法律程序，一切只关乎州政府是否具有诚意出售该产业予宗联委。

呈辞未接纳 续无条件支持党

另外，针对记者询问涂仲仪为何久未现身，此时却因为此课题而“回归”民政党一事，涂仲仪表示，对于外界的种种猜测他并不在乎。同时，他也说，尽管本身于早前曾向党领袖呈辞，不过由于并未获得接纳，所以他将会继续毫无条件的支持该党。