阿菲夫建议槟行政议会 落实智能骨痛热症监督系统 北马新闻

（槟城13日讯）槟州卫生委员会阿菲夫透露，他将向槟州行政议会建议落实使用人工智能骨痛热症监督系统。

他将向州行政议会提出有关建议，以进行讨论，这包括讨论于未来几年落实使用有关系统所需的费用。他强调，使用有关系统，将能在骨痛热症疫情未爆发前，让槟州政府及有关当局能够采取积极主动的防范措施。他指出，在以往槟州政府及有关当局是在骨痛热症疫情爆发后，才采取行动以防止疫情的蔓延。

他续透露，目前槟州政府已资助进行使用上述系统试验性或先驱计划，有关费用为20万令吉。他解释，有关费用实际为5万美元，但因为马币走低，导致所需费用为20万令吉。他补充，上述系统共有2种应用程式可使用，一种是供公众使用程式，另一种则供决策者或卫生有关当局使用的程式。

他强调，使用有关系统将可预测骨痛热症疫情爆发的地点，因为系统的预测期是介于30天至90天之间，而在槟州预测期为30天。他于周四在槟州人工智能骨痛热症监督系统先驱计划汇报会后，向记者如此指出。

雷尼亚：90天前预测疫情 准确度可达84.11%

有关系统来自美国公司AIME，该公司总裁雷尼亚透露，该系统在巴西里约奥运会证明可行，于90天前预测疫情的准确度达84.11%，预测滋卡蚊症的准确度更高达87.45%。他说，槟州为全马首个试用该系统的州，而这项系统在槟州在进行先驱计划，以及这是一项对抗骨痛热症的革命性措施，因为系统开发的基本概念为预防胜于治疗。

他强调，有关系统可预测疫情救人一命，即它是以在半径400米范围内获取的资料作分析，但必须为确认案例及地理环境的资料。他透露，耗资20万令吉进行的槟州先驱计划，于今年5月11日至6月10日预测期的准确度达81.08%。

他补充，在目前骨痛热症疫情控制方面，高达76.9%为被动式反应，只有3.9%为主动反应，这是因为控制的难度其中包括不能预测疫情爆发的地区。