全国独中国语论坛A区赛 北马生一展多元语言能力 北马新闻

（槟城13日讯）第26届（2017年）全国华文独中国语论坛A区赛于周四上午在锺灵独中礼堂举行，9队北马独中代表用标准的国语交流比试，流利应对评判团提问，展示北马独中生多面化的语言能力。

赛会开幕人董总财政李添霖说，至今还有一些人公开质疑独中生的国语能力，以为独中学校排斥国语，独中生不会说国语，这些人真的应该出席全国华文独中国语论坛赛，聆听我国独中生的国语表达实力。他说，我国独立至今，独中学校面对许多挫折和挑战，在华社的支持和期盼中茁壮成长，独中生要更加努力，展示他们流畅能言善辩的三语表达能力。

2017年全国华文独中国语论坛A区赛，由董总及国家语文局联办、鍾灵独中承办。9所独中参赛队伍来自：双溪大年新民独中、槟华独中、吉兰丹中华独中、韩江独中、亚罗士打吉华独中、亚罗士打新民独中、鍾灵独中、大山脚日新独中及槟城菩提独中。

今年的独中国语论坛赛分为A、B、C、D四个区域赛，每间学校各派5名学生代表上台交流，针对一项时事课题分享他们的看法，之后面对评判团现场提问。每组比赛的时间为20分钟。

冠军队伍将代表该区出席8月1日在吉隆坡国家语文局举行的大决赛。