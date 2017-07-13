南佛宫违例建筑遭拆除 市局曾发3封通知书 北马新闻

（大山脚13日讯）对于马章武莫碧雅乐花园南佛宫违例建筑物遭拆除行动，威省市政局发文告表示，当局曾接获民众投诉及3度发出通知书予该宫，要求自行拆除违例建筑。

市政局建筑物及执法组周四发文告指出，当局早在4月7日已首次发出非法建设通知书予南佛宫，并在4月14日再度发出通知书，要求该庙自行拆除违例建筑，直至拆除行动前的7月11日发出“条款通知书”（Notis Proviso），告知当局将会展开执法行动。

文告中也指出，当局的拆除行动并没有涉及庙内的膜拜范围，只是拆除违例搭建的罩棚及清除五脚基上的障碍物，当业主移开膜拜处的帐篷时，当局也给予协助。

此外，有民众在3月31日通过公共投诉局（BPA）系统，投诉南佛宫将店屋充作庙宇，并正在进行建设覆盖沟渠及影响五脚基使用，要求当局采取行动。

当局当时也透过文告劝请所有庙宇理事会负责人，在进行任何建设时务必先取得威省市政局批准。

理事要求通融不受理

威省市政局是在周三下午3时30分，出动一架神手及逾50名执法官员，拉队到南佛宫拆除该宫前方搭建的建筑物。

拆除行动前，南佛宫理事曾到场要求暂缓执行拆除，并要求当局通融一天时间，该宫将会自行拆除违例建筑，惟要求并不受理。

该宫宫友陈美宪表示，该宫拥有5年历史，是在今年4月份才从峇冬丁宜迁至碧雅乐花园，为了预防治安问题，才会在庙宇前方围起铁花，保护庙宇内的香炉。

陈美宪：围铁花为护香炉

他说，该宫早前收到市政局的拆除通知书后，理事们曾与当局协商，不料在周三再度接获当局来函，限令该宫必须在24小时内自行拆除。

“当局连神桌也拆除，幸好理事及时制止，庙前的香炉才保住。”

他透露，由于前业主不愿续租，该宫才会搬迁至此，碧雅乐花园环境幽暗，该宫的设立也为当地路段提供照明及成为热闹的场所。

马章武莫联邦村长陈福昌在拆除行动时，也到场了解。