财神化身椰壳 4好友共享300万 国内新闻

（吉隆坡13日讯）7月2日开彩的第9/17大彩，让马六甲4个年轻好朋友共同赢得马币300万4千900令吉的彩金。

这次的首奖号码是2643556，为来自马六甲的4个年轻人带来马币300万，而替他们引来财神爷的竟是椰壳和椰子！

就在大马彩开彩的前一天傍晚，这4个自小玩到大的好朋友相约一起晚餐，其中最早到的年轻人买了份晚报边读边等其他3位的到来。报上一则有关吉打北方大学生利用椰壳制成木炭的新闻吸引了他的目光，稍后他与另3个朋友一边用餐一边谈论这则新闻时，一名大彩彩票销售员上前向他们兜售翌日开彩的彩票。

本来，有兴趣的只有一人，但是，当其他人发现彩票上印有椰子的图案时，心有灵犀都抢着要购买彩票。最后他们达至协议一起购买50张连续号码2643550-2643599的彩票。

没想到，椰壳和椰子竟就这样为他们引来了财神爷，让他们赢得马币300万4千900令吉的彩金。

“我们一起买的彩票除了2643556中了首奖，其他的49张彩票也对中前面4个号码2643，每张马币一百，多赢马币4千900！”

换句话说，他们所买的50张彩票全都中奖了！负责保管彩票的年轻人在对照开彩成绩时，简直无法相信自己的眼睛。

4人一起北上吉隆坡领奖，握着支票时，全都笑得见牙不见眼，并且很有默契地异口同声感谢财神爷的眷顾。

同期二奖号码6305466在彭亨出售；奖金是马币100万；三奖号码1046247，奖金是马币10万，在槟城出售。