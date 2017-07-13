洪荒少女的欢乐公开课 体育新闻

(北京13日综合电)中国游泳明星傅园慧实在是媒体们最爱采访的对象之一，语言真挚活泼外，还经常脑洞大开。周三中国游泳队召开了一堂出征世锦赛前的公开课，“洪荒少女”训练非常刻苦，一边挥汗如雨，还一边丢出各种金句和表情包。

当天上午傅园慧先进行了力量和核心训练，最后在泳池里放松。力量训练后，她脱掉已经湿透的Ｔ恤，嫌弃地看看，跟队友说：“这都是我的精华啊。”

随后的核心训练中，由于垫子也已经湿透，傅园慧选择趴在地板上做动作，却因为地板太滑，使不上劲，被教练说动作不标准，像条泥鳅。一旁的徐嘉余友好地表示可以给她自己的衣服垫在垫子上，不过也一样都是汗透的。

训练本身强度已经很大，精力充沛的傅园慧还给自己加戏，看到一边的引体向上器械，闲不住地上去做了几个，还要求徐嘉余也来表演一下。

终于到了最后的游泳放松环节，认真戴泳帽的傅园慧先是被蝶泳小将李朱濠偷偷把毛巾扔进了水里，最后竟然一不留神被李朱濠一把推下了水，引起一阵爆笑。

傅园慧在布达佩斯世锦赛上是女子50米仰泳的夺冠热门，她在今年4月的全国冠军赛上创造了这个项目的今年世界最好成绩。

不过她说，并没有给自己设定什么目标。“短距离项目比赛不确定因素多，尽力发挥自己的最好实力就行。按道理我比冠军赛时状态好，但能不能游出来不知道。”

谈到对手，傅园慧说：“我从不关心对手，我只关心自己。不过世锦赛对手实力强劲，而且在国外有时差，都可能影响发挥。不过我也不怕任何对手。”

傅园慧因为赛后接受采访时表情可爱、语言活泼，在里约奥运会上迅速走红，不过她本人不愿以“表情包”

自居，而是希望大家把注意力放在她的比赛上。

“（里约回来后）如果我不能收束自己的心，可能在运动生涯上就再也无法前进。但我还希望有更多突破，还有理想没有实现。当有一天我真的感到力不从心，真的老得不行的时候，我可能会选择离开。”她认真地说。

于是记者问，那你的理想是什么？傅园慧说：“就是一种境界。”

“哪种境界？”

“前无古人后无来者的境界。”

记者又问：“那你现在老到几成了？”

“我现在也老到七八成了，我已经不算年轻运动员了。有时候参加活动介绍都说，这是来自中国的老将傅园慧，蓝瘦（难受）。”21岁的洪荒少女说。